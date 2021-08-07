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阿富汗塔利班宣布攻占第二座省会城市

2021年08月07日23:25 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔8月7日电 阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德7日在社交媒体上宣布，该组织当天攻占北部朱兹詹省首府希比尔甘市。

　　希比尔甘市是塔利班自美军5月1日开始撤离阿富汗以来攻占的第二座省会城市。塔利班6日称攻占了西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市。

　　据阿富汗黎明电视台7日报道，塔利班和政府军经过一周激战后，攻占了希比尔甘市。塔利班攻占希比尔甘后，朱兹詹省15家媒体机构已经停止运营。

　　截至目前，阿富汗政府尚未对塔利班的表态做出回应。

　　朱兹詹省是阿富汗前第一副总统阿卜杜勒·拉希德·杜斯塔姆的家乡。杜斯塔姆之子亚尔·穆罕默德·杜斯塔姆目前正在该省领导一支民兵武装与塔利班作战。

　　阿富汗总统府7日发表声明说，阿富汗总统加尼当天与前第一副总统杜斯塔姆举行了会谈，讨论了该国北部省份的安全形势。

　　美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

(责编：袁勃、牛镛)

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