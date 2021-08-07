新华社北京8月7日电 外交部发言人华春莹7日就东亚合作系列外长会回答记者提问。

为合作抗击疫情提供新动力

有记者问：当前，新冠变异病毒肆虐全球，东南亚国家疫情高位徘徊，这次东亚合作系列外长会对新形势下合作抗疫有何共识？

华春莹说，当前，本地区乃至全球疫情反弹蔓延，团结抗疫成为此次会议各国外长们达成的最大共识。各方普遍认为，当务之急是加强疫苗合作，提高地区疫苗可及性和可负担性。国务委员兼外长王毅在会上介绍了习近平主席最新宣布的重大举措，表明了中国政府的积极态度，强调中方将坚定落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品的庄重承诺，愿与地区国家站在一起，全力满足各国疫苗需求，全力支持打造区域疫苗生产和分配中心，与地区各国一道，共同构筑地区免疫屏障，共同维护地区人民健康安全。

华春莹表示，不少国家呼应中方的立场，指出病毒溯源是严谨的科学问题，应坚持科学态度，反对政治操弄。国务委员兼外长王毅重申，下一步溯源应在发现早期病例的多国多地全面展开，科学不应政治化，病毒不应标签化，溯源更不能工具化。当前各方尤要警惕和抵制各种“政治病毒”的干扰，切实维护全球公共卫生安全。总的看，本次系列外长会在携手抗疫、疫苗合作、科学溯源等问题上凝聚了共识，发出了积极信号，为合作抗击疫情提供了新的动力。

合作应对地区经济复苏挑战

有记者问：当前背景下，地区经济复苏面临严峻考验。会议是如何讨论的，中方提出了什么解决方案？

华春莹表示，各方认为，地区经济复苏分化明显，新型挑战层出不穷，应齐心协力，深化合作，提高地区国家危机应对能力。同时着眼长远，完善机制，提升地区合作韧性与活力，维护好来之不易的稳定繁荣局面。

华春莹说，国务委员兼外长王毅表示中方愿同东盟以对接落实《东盟全面复苏框架》为主线，以贸易投资合作为基础，以数字经济和绿色发展为新增长点，全方位打造双方复苏合作新格局。要推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效，加快区域经济一体化进程。要提升产业链供应链抗风险能力，落实好互联互通再联通倡议。要构建开放、公平、公正的数字经济发展环境，在绿色发展、低碳转型等领域重点加强合作。王毅还首次表示，中方愿同东盟商签国际发展合作谅解备忘录，积极考虑在东盟国家设立发展合作机构。

中国和东盟国家在南海问题上有着共同认知和意愿

有记者问：个别域外国家近年来反复在南海问题上兴风作浪，挑拨离间，破坏地区和平稳定，请介绍此次会议相关情况。

华春莹说，东亚合作机制不是讨论南海问题的合适场所，但个别域外国家执意利用这一平台渲染炒作，对中方进行无端抹黑。国务委员兼外长王毅全面系统阐述了中方立场，强调在南海问题上应尊重事实、尊重法律、尊重共识、尊重地区国家。他指出，南海局势总体是稳定的，航行和飞越自由得到依法保护，这是中国和东盟国家共同努力的结果，不容唱衰和抹杀。个别域外国家唯恐天下不乱，动辄把大量先进舰机开进南海肆意挑衅，公开在地区国家尤其是当事国之间挑拨离间，已成为损害南海和平稳定的最大威胁。王毅正告他们切实尊重地区国家为维护和平所做的努力，不要再把黑手伸向南海。

华春莹表示，东盟各国外长高度评价中国和东盟落实《南海各方行为宣言》和“南海行为准则”磋商取得的积极进展，重申应和平解决争议，保持自我克制，避免采取使局势升级的行动，维护南海地区和平稳定，共同打造和平、友好、合作之海。各方都应为此发挥建设性作用而不是相反。事实证明，中国和东盟国家在南海问题上有着共同认知和意愿，都期待通过友好协商，稳妥管控分歧，积极推进合作，多数国家不欢迎外来势力别有用心的介入。

巩固东盟在区域合作中的中心地位

有记者问：当前一些域外国家言必称尊重东盟中心地位，事实上却紧锣密鼓另起炉灶，打造小圈子，蓄意制造分裂对抗。地区各国对此是何态度？

华春莹说，本地区面临地缘政治回潮挑战，危及地区和平稳定发展前景。国务委员兼外长王毅指出，个别域外大国试图推行新的地区战略，煽动集团对抗，这一倾向十分危险，应予以警惕和制止。王毅指出，以东盟为中心的区域合作架构，是本地区保持总体稳定的有益实践，值得各方珍惜和弘扬。应巩固东盟在区域合作中的中心地位，保持东亚合作健康正确方向。中方不赞同、不参与任何有损东盟中心地位的合作机制。应践行真正的多边主义，兼顾各方诉求，包容各方利益，促进共同安全，实现地区的长治久安。

华春莹表示，与会多国外长赞同中方看法，强调应坚持多边主义，坚持东盟中心地位，不能搞地缘对抗和分裂对立，不希望地区国家被迫选边站队，不希望本地区成为大国博弈的角力场。

各国要把命运掌握在自己手中

对于在本次系列会议上不少国家外长提到反对干涉内政，华春莹说，东亚合作机制是地区国家团结合作的重要平台，本应聚焦发展主题，注重务实合作。遗憾的是，个别域外国家总是和东盟国家唱反调，利用这一平台对他国内政指手画脚，谋求地缘政治私利。这次会议期间同样出现了这一现象。对此，国务委员兼外长王毅严正指出，不干涉内政是《联合国宪章》重要原则和国际关系基本准则，是广大发展中国家维护主权独立和正当权利的护身法宝。各国之间相互平等，可以本着相互尊重精神加强交流，增进了解，但不应将自己的好恶强加于人，更不应肆意干涉他国内政。针对美日等以人权为借口对中方污蔑抹黑，王毅强调，这些无理指责毫无根据，再次暴露出西方式的傲慢与偏执。王毅指出，时代已经改变，本地区已不再有“教师爷”，也不需要“救世主”，各国要把命运掌握在自己手中，地区前途应由各国共同开创。

华春莹指出，地区国家纷纷呼应支持中方立场。多个国家外长表示，干涉内政不仅损害他国主权安全，加剧对立对抗，还将使机制陷入分歧与争议，使合作偏离发展主题。应警惕利用人权问题制造仇恨，不应将人权问题政治化和工具化。

华春莹说，总体看，此次东亚合作系列外长会总体气氛积极，增进了互信和合作，特别是中国—东盟（10+1）外长会充满团结合作的正能量。东盟各国外长纷纷祝贺中国共产党百年华诞，表示中国是理性、智慧和可依靠的力量，中国发展水涨船高，将给所有东盟国家发展带来新的更大机遇。双方高度评价中国东盟关系的积极进展，一致同意以中国—东盟建立对话关系30周年为契机，打造更高水平的战略伙伴关系，为促进地区稳定发展繁荣共同作出贡献。

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