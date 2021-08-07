【环球时报综合报道】由一批中国网友委托《环球时报》发起的、要求世卫组织就新冠病毒溯源和实验室安全性问题调查美国德特里克堡生物实验室的联署活动，截至2021年8月6日，签名总数已经突破2500万。从7月17日晚征集联署的公开信由《环球时报》在微信公众号上首发，签名人数3天超过500万，不到半个月突破2000万。中国网民用这种方式向世界发出强有力的呼声。联署活动不但三次在中国外交部例行记者会上被提到，更在海内外引起舆论广泛关注，其中也包括不少主流美媒。自疫情暴发以来，美国大搞舆论战，将疫情溯源的帽子扣到“中国实验室泄漏”上。中国网民的联署活动让德特里克堡生物实验室的黑历史不得不暴露在世界的聚光灯下，并唤起更多正义声音。5日，菲律宾多名学者在网上发起同样的请愿。7日0时，《环球时报》发起的这次联署活动结束，联署页面会保留一段时间，供各界查阅。“我们将继续致力于通过各种渠道，让来自中国的这一强烈民意以及世界公众对我们的声援被世卫组织看到听到，并成为他们安排下一阶段溯源工作的依据之一。我们也会持续要求美国政府正视这一正义的呐喊。”

“中国民意不应被国际社会忽视”

今年6月初，多名中国网民曾发出一封公开信，呼吁世卫组织调查德特里克堡生物实验室。公开信说，美国军方的德特里克堡生物实验室存放着全世界最致命也最具传染性的病毒，且安全纪录极差，尤其是该实验室曾在2019年秋季新冠肺炎疫情大规模暴发前夕，发生过一次泄漏事故。7月17日，这些中国网民再次发布公开信，并委托《环球时报》发起民意征集活动。

征集联署的公开信自7月17日晚由《环球时报》在微信公众号上首发后，迅速得到大批中国网民支持，一天内即得到50多万签名，约48小时后签名人数就突破百万。3天后（截至7月21日晚间），参加联署的中国网民数量以10倍的速度激增，超过500万人。

值得一提的是，在签名人数接近1000万时，联署页面服务器曾多次遭到来自美国IP的攻击，但这未能阻挡网民的热情。到7月31日，联署签名已获得2000万中国网民响应。截至8月7日0时，此次联署活动共有25019560名网友就调查德特里克堡生物实验室向世卫组织发出呼声。在《环球时报》微博发布的联署链接下方，很多网友留言说：“彻查德特里克堡实验室，美国必须给世界人民一个交代！”

中国网民的联署信受到海内外舆论广泛关注。据统计，《环球时报》有关联署信的系列报道刊发后，海外阅读及互动总量超过320万。报道被来自40余国的外媒转载引用约600篇次，包括俄新社、俄罗斯卫星通讯社等大量俄媒，法新社、印度亚洲通讯社、印尼《罗盘报》、菲律宾《马尼拉时报》、尼泊尔左翼评论在线、伊朗法尔斯通讯社、土耳其《光明报》、巴西Brasil 247网站、越南财经网等。

法新社在联署人数过500万时报道说，“《环球时报》已经收集了500万中国网民连署签名，请愿调查美国实验室”。仅这一篇报道就引发英国《每日邮报》、澳大利亚新闻网、《澳大利亚人报》等大量外媒关注转载200余篇次。

特别值得注意的是，联署信也引起众多美媒关注，《纽约时报》、合众国际社、《赫芬邮报》、《华盛顿观察家报》、美国布赖特巴特新闻网都对此做出报道。6日，CNN虽然以一贯态度“反咬一口”，声称中国要求世卫组织调查德特里克堡生物实验室是“阴谋”，但也不得不提到这个事实：《环球时报》发起的联署信已获得2500万签名。

在外交部例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚三次就《环球时报》的联署倡议作出回应，对美喊话。有关联署的系列报道被外交部发言人华春莹、赵立坚以及中国驻巴基斯坦大使馆文化参赞张和清在推特转发，得到大量网友支持。

突尼斯《晨报》评论说，中国网友的联署代表中国的强大民意。呼声高涨的背景是，美国抹黑中国，却拒绝权威的专业机构对德特里克堡进行调查。外交学院教授李海东6日对《环球时报》记者说，如此庞大数量的中国民众集体联署要求世卫组织调查美国德特里克堡，反映出中国民众对美国在溯源问题上持续抹黑中国的强烈不满。“中国民意不应被国际社会忽视。”

菲律宾民众“接棒”联署

这封联名信唤起国际上更多正义的力量。“国际社会必须发出足够的声音来打破美国政府在德特里克堡周围布下的‘沉默之墙’”。菲律宾政治评论员赫尔曼·劳雷尔6日告诉《环球时报》记者，他看到中国网民联署人数快速增长，相信也有很多菲律宾人认为德特里克堡的秘密应该被尽早揭开，因此和多名学者一起在网上发起同样的请愿，希望收集足够多的签名以促请世卫组织调查德特里克堡生物实验室。劳雷尔说，下一步，他们计划让马来西亚及更多东盟国家的民众加入请愿之中。

上述请愿活动于5日在请愿网站Change.org正式启动，目前已有200多人参与联署，劳雷尔预计能在短期内收集到1000个签名。“已经有成千上万的菲律宾人知道臭名昭著的德特里克堡，并且想了解为什么美国要努力避免向全球公众开放这一军事生物战设施。”劳雷尔对《环球时报》记者说，美国长期以来一直掌握并利用“信息战”来推进其全球议程，如今美国正在用相同策略，令病毒溯源问题的重点从自己身上，转向实际上最为透明的中国。因此，各国民众都需要加入请愿，令德特里克堡的真相公之于众。

联署信推动国际社会重新审视德特里克堡生物实验室的“黑历史”。美国《波士顿环球报》称，德特里克堡不仅有长期研究致命病原体的历史，还生产各类生物武器和毒剂，被指“策划饥荒和疾病”。俄罗斯《真理报》5日题为“新冠肺炎疫情可能是美国作战病毒引发的”文章说，尽管美国官方保持沉默，但世界舆论越来越倾向于认为新冠肺炎疫情很可能是由于美国生物实验室的过错而造成的结论。

埃及《金字塔报》著名专栏作家贾拉勒对《环球时报》记者说，美国出于政治和打压中国的考虑，把新冠病毒来源的罪名扣在中国头上简直荒唐可笑。世卫组织的调查表明，中国是清白的，而美国怎样，只有调查后才能用事实说话。美国现在反对调查，恰恰说明它心虚害怕，似乎刻意隐藏着什么秘密。正因为如此，美国而不是中国，才应该成为接下来病毒溯源工作的重点对象。

不要忘记美国有关伊拉克大规模杀伤性武器的虚假证据

面对联署信在国际社会形成的巨大舆论效应，有美媒开始与美情报机构联手构陷中国。CNN5日在网站头条重磅推出“独家报道”，通篇援引匿名“消息人士”的话称，美国情报机构正在挖掘一个“基因数据宝藏”，一旦能够破译，这些数据可能成为揭示新冠病毒起源的关键。报道称，这个庞大的信息目录包含了从中国武汉实验室研究的病毒样本中提取的基因蓝图。中国社科院美国研究所研究员吕祥6日对《环球时报》记者说，现在距拜登命令美国情报机构90天内提供溯源报告的最后期限只剩不到20天，CNN此时的这篇报道显然“别有用意”。

CNN宣称不清楚美国情报机构如何以及何时获得这批基因数据，但同时又说，参与创建和处理这类病毒基因数据的计算机通常与外部云服务器相连，因此有可能遭到黑客攻击。吕祥对《环球时报》记者说，CNN似乎想说明美国情报机构在搜集信息方面“无所不能”。宣扬以黑客行为研究病毒起源，在人类科学史上大概还是头一回。

塞内加尔记者阿马杜·迪奥普5日在该国最大报纸《太阳报》撰文称，国际社会不应怀疑中国在疫情溯源过程中所展现出的诚意。现在需要认清美国总是把病毒的起源归咎于中国的真正动机，这是出于地缘政治考量。

芬兰最大的英文报纸《赫尔辛基时报》评论说，美国抹黑中国是新冠病毒的源头，将疫情政治化，不仅毫无根据，而且对全球抗疫斗争“有害”。该报援引美国北卡罗来纳大学神经学家尼可利斯的话说，对新冠病毒的不科学态度已经给美国带来灾难性后果，导致高感染率和高死亡率。而华盛顿有误导公众以谋求自身利益的先例。“我们需要记住当年美国入侵伊拉克时，是如何误导世界相信关于大规模杀伤性武器的虚假证据。”

环球时报驻埃及特约记者 黄培昭 环球时报记者 何珊 赵觉珵 于金翠 白 晨 陈 欣 柳玉鹏

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