中新网北京8月7日电 题：美国单日新增病例或达20万，“全球第一抗疫大国”就这样？

作者 知一

到今年秋天，美国每天感染新冠的人数可能会飙升到20万人。这是白宫新冠疫情首席医疗顾问福奇给出的最新判断。美国最近连续数日的单日新增新冠确诊病例超过10万，创下了过去六个月来的最高值。

与此同时，全球新冠确诊病例已经突破2亿！世界卫生组织公布数据显示，截至北京时间8月6日零时8分，全球累计新冠确诊病例达200174883例，死亡病例达到4255892例，而美国是全球累计确诊病例和死亡病例最多的国家，其最近的单日新增确诊数也同样最多。

美国的这些“全球之最”令世界感到焦虑和惋惜。作为世界第一强国，本应在全球防疫中展现的“大国担当”丝毫不见踪影，却因为党争导致防疫不力，这种漠视生命的态度和做法让无数美国民众成为疫情统计中冰冷的数字。

更为可笑的是，在彭博社编制的全球抗疫排名中，如同为美国量身定制般将最为关键的确诊病例和死亡人数删除，并把执行封锁和出入境防疫管理政策视作负面因素，就像在全世界面前给美国穿上了“皇帝的新衣”，送上全球防疫第一的“宝座”，而在最新一期的排名中也“坚挺”地留在前五。

当过“全球第一抗疫大国”，美国都干了些啥事？

防疫忽视科学家，一切只听政治家。面对疫情疾病，科学防治才是正确出路。可在疫情暴发初期，上届美国领导人却无视科学家的警示忠告，甚至给出“反智”建议，例如大力宣扬抗疟疾药物氯喹和羟氯喹的功效，即使这两种药物被证实可能引发恶性心律失常。

而当福奇公开反对政治家言论并试图传达科学防疫方法时，却遭到美国部分媒体抵制。《今日美国报》此前就发表评论说，福奇的每句话几乎都是错的，白宫通讯部门还曾向所有媒体发布过“福奇的错误清单”。

不严加控制出境，向全球扩散疫情。美国国家旅游办公室数据显示，2020年11月至2021年1月美国疫情高峰期，日均新增确诊病例18.6万例，同期美国公民日均出国8.7万人次，达到阶段峰值。

追求所谓“重新开放进度”的美国，事实上从来就没有自觉拿出过有效的封锁措施，而如此“放任自由”，让美国成了名副其实的全球最大病毒扩散国。

各国也有数据佐证：新西兰媒体报道，2020年2月至2021年1月初，自美输入病例达182例，位居该国输入病例第二位；韩国媒体今年2月25日报道，该国7000例输入病例中，35%来自美国……

大搞溯源政治化，破坏抗疫共同体。近期，全球上百个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世界卫生组织秘书处提交《联合声明》，强烈呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

如此强有力的表态正是针对目前美国一些政客和媒体再次翻炒所谓的中国武汉病毒研究所“实验室泄漏论”，妄图转移其内部矛盾，甩锅中国的背后是想赚取更多的政治利益，这不仅给全球新冠病毒溯源工作添堵，也势必影响全球团结合作抗疫的共同体。

美国AXIOS新闻网在8月4日的报道中提到，美国民调公司哈里斯日前发布报告称，四分之三的美国人认为疫情最糟糕时刻并未到来，疫情悲观情绪再次回归。

国际社会强烈呼吁，美国政府在抗疫中应该尊重事实、尊重科学、尊重生命，世界第一强国不应该给全球抗疫“拖后腿”，“全球第一抗疫大国”也绝对不是现在单日新增确诊病例破10万的样子。(完)

(责编：袁勃、牛镛)