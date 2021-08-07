科技日报实习记者 张佳欣

近日，日媒《今日日本》刊发新加坡独立评论作家孙喜的评论文章，批评美国将新冠病毒溯源问题政治化。

《今日日本》报道截图

文章指出，新冠肺炎已经成为人类历史上最致命的流行病之一，而且病毒还在不断进化。这场大流行在全球范围内造成了重大的社会和经济混乱，并在各国之间引发了政治不信任和紧张局势。查明新冠病毒的源头有必要，也很重要，但溯源应该是一个科学问题，而不是一场地缘政治游戏。

首先，人们应该尊重世界卫生组织（以下简称世卫组织）和中国的联合研究成果。2019年12月，中国武汉首次公开报告新冠肺炎病例，但这并不一定意味着中国就是这种病毒的源头。正如我们所知，1981年在美国发现了第一例艾滋病患者，但后来科学家将人类免疫缺陷病毒（HIV）的起源追溯到非洲的黑猩猩和猿类免疫缺陷病毒（SIV）上。

今年，中国－世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告明确强调新冠病毒“极不可能”通过实验室（武汉）传人。文章称，对此，那些一贯声称中国是“罪魁祸首”的人一点也不满意。

其次，人们不应该鼓励双重标准的做法。美国某些政客故意无视中国—世卫组织的溯源联合研究报告结果，一再要求对中国进行重新调查。美方声称，在全球追踪新冠病毒起源的过程中，美国及其盟友将“共同努力”“对中国施加必要的压力”，敦促中国成为“参与者”，提供“透明的数据和访问通道”。然而，美国国立卫生研究院最近的一项研究表明，早在2019年12月，新冠肺炎可能就在美国传播了。因此，如果真的有必要在全球范围内对病毒源头进行新的追踪，那么首要的焦点应该是美国，而不是中国。事实上，中国外交部已经公开敦促美国政府调查其与新冠病毒起源的关联，并调查美国本地的生物实验室，特别是德特里克堡生物实验室。

第三，人们应推动合作而非对抗。可悲的是，一些国家将新冠病毒错误地贴上了“中国病毒”或“亚洲病毒”的种族主义标签，导致了美国和其他西方社会中针对中国人或亚洲人的排外暴力事件发生。

文章指出，西方对中国的不信任和敌意从未消失。不过，乐观地来说，携手合作永远不嫌太晚，特别是在全世界仍在遭受疫情的情况下。首先要做的，就是不要再把新冠溯源政治化，因为科学工作事关全人类的生存，不应该成为大国之间的地缘政治游戏。

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