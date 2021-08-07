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“迪克西”山火快速扩张　成为美国今年最大山火

2021年08月07日15:15 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶8月6日电（记者高山）正在美国加利福尼亚州北部山区肆虐的“迪克西”山火连日来快速扩张，至6日已经成为美国今年过火面积最大的一场山火。

在高温、强风、干枯植被等因素助力下，自7月13日燃起的“迪克西”山火持续扩大，本周以来更是快速扩张，仅5日晨至6日晨的24小时内，过火面积就扩大了405平方公里。据加州林业和消防局6日晚公布的数据，“迪克西”山火的过火面积已达1760平方公里，比纽约市的面积还要大。“迪克西”山火目前也是加州有历史记录以来过火面积第三大的山火。

“迪克西”山火4日夜把小镇格林维尔大部分摧毁。当地居民说，看到远处的巨大火焰如海啸一样席卷而来。由于加州北部山区地方政府连日来不断发出预警和强制撤离令，当地居民及时撤出，目前尚未有人员伤亡的报告。据加州林业和消防局统计，“迪克西”山火至少已烧毁了184座房屋。目前约有5200名消防人员正在灭火。

近年来，加州山火越发频繁猛烈。加州林业和消防局数据显示，目前加州史上最大的七场山火中，五场都是2020年以来发生的。加州2021年已发生6000多场大小山火，过火总面积超过2300平方公里。

加州和美国西部多州目前正遭遇数十年来最严重的旱灾。美国林火专家对媒体说，极度干旱是“迪克西”山火得以快速扩张的重要原因，而全球气候变化是严重旱情的重要原因。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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