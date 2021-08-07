新华社布鲁塞尔8月6日电 综述：欧洲疫情反弹 多国扩大新冠通行证适用范围

新华社记者

随着新冠变异病毒德尔塔毒株加速传播，新一波疫情正在席卷欧洲。一些欧洲国家逐渐收紧防疫政策，特别是扩大新冠通行证的适用范围。

欧盟数字新冠通行证7月1日正式投入使用，旨在推动恢复欧盟境内的人口流动，促进经济复苏。通行证分为三种：接种欧盟认可的新冠疫苗的证书、核酸检测阴性证书、感染新冠病毒后康复的证书。该通行证由欧盟成员国政府发放，并得到参加该系统国家的承认。

随着6月疫情有所好转，一些国家相继放宽防疫管控。但欧洲疾病预防与控制中心的数据显示，自7月中下旬开始，一些国家每日新增确诊病例数逐渐上升。于是多国纷纷扩大新冠通行证的适用范围。

德国政府自8月1日起收紧疫情期间入境规定。按照新规，从变异病毒传播地区入境德国，12岁以上持有新冠通行证的已接种疫苗者或新冠康复患者，都需要和未接种疫苗者一样，出示核酸或抗原检测阴性证明。

法国宪法委员会8月5日批准政府提交的“健康通行证”法案部分内容，允许从9日起将“健康通行证”适用范围扩大到餐厅、咖啡馆和购物中心等场所，医护等专业人员必须接种新冠疫苗。

意大利政府5日决定扩大新冠通行证使用范围。根据新规，9月1日起，意大利所有教师和大学生入校时必须出示新冠通行证，搭乘火车、飞机、轮船和城际客车等长途交通工具的旅客也须持这一健康证明。意大利政府先前规定，8月6日起，民众进入健身房、博物馆、电影院等室内活动场所，在餐厅室内就餐，或参加比赛、考试等公众活动时，必须出示新冠通行证。

西班牙加利西亚地区高等法院6日宣布，维持当地政府做出的需要新冠通行证才能进入酒店、餐馆以及夜生活场所的决定。法院认为这一措施能够有效避免人群聚集，保护公众健康。

希腊政府宣布，自7月16日起至8月底，所有希腊民众或游客进入餐厅、酒吧及剧院等室内场所，必须出示疫苗接种证明或新冠康复证明，并严格控制室内人数。希腊还推出一个应用程序供商家下载，商家可以用该程序检查顾客是否已接种疫苗，确认其健康状况。

塞浦路斯卫生部也加强了对进入公共场所的限制。从8月初开始，12岁以上的人员在进入有10人及以上（包括现场工作人员在内）的医院、政府办公机构和商店等公共场所时都必须出示新冠安全通行证。（参与记者：任珂、刘芳、张毅荣、于帅帅、孟鼎博、陈占杰、郭明芳）

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