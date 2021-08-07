张信凤 【突尼斯】瓦利德 王晶

“我希望将来在孟加拉国开办一家大型医院，就命名为一带一路心脏病专科医院。”

在北京阜外医院有这样一位心内科医师，2009年刚拿到本科学位的他做了一个“盲目的决定”，只身来到中国深造。8年后，他成为了孟加拉国在山东大学医学院毕业的第一位心内科博士，之后又在机缘巧合下进入在心血管疾病治疗领域具有权威地位的北京阜外医院工作。他还担任亚洲心脏病学会副会长，长期促进中国与“一带一路”沿线国家在卫生健康领域的交流合作。他就是米斯巴·费尔杜斯（Misbahul Ferdous）。近日，这位青年医生接受人民网专访，讲述他与中国的情缘。

“盲目的决定”

“记得是在2009年9月一天的午后，我的航班降落在济南遥墙国际机场。那时的我还不懂中文，周围的新环境对我来说陌生无比。”讲起刚到中国的第一天，费尔杜斯这样回忆。

当时，在孟加拉国完成本科学习的费尔杜斯，在一位老师的建议下，决定到中国继续学习。“当时身边几乎99%的人都不理解，问我为什么是中国而不是其他国家。”他说，如今看来，这一决定就此改变了自己的人生轨迹。“可以说，当初选择来中国是我人生中做的最对的决定，中国带给了我学业、工作、朋友，几乎我目前所拥有的一切。”

抵达中国后，费尔杜斯便开启了在山东大学医学院长达8年的学习生涯，于2017年获得心内科博士学位。毕业后的他再一次陷入迷茫，是选择回孟加拉国发展还是留在中国？而那时他恰好得到了去东京培训的机会，也正是这次日本之旅，再次续写了他与中国的不解之缘。

米斯巴·费尔杜斯（左一）参加山东大学博士毕业典礼。受访者供图

“那时，在我目前导师吴永健团队中工作的赵杰教授，刚好去日本开会，他遇到了我，我们聊得很开心，他说自己也是从山东大学毕业的，引荐我到阜外医院工作。”就这样，费尔杜斯抓住机会，再次踏上中国，并于2018年开始在北京阜外医院工作。

希望开办一家一带一路心脏病专科医院

此后，费尔杜斯还以中国心脏病学会和阜外医院的名义，积极促进心脏病学领域中国与“一带一路”沿线国家的合作。

费尔杜斯的导师吴永健是阜外医院心脏内科学主任医师。2016年，吴永健与美国华盛顿大学医学中心教授隆巴蒂（Lombardi）、首都医科大学附属北京安贞医院教授柳景华共同发起“慢性完全性闭塞病变周”活动（CTO WEEK），并担任联合主席。吴永健在接受人民网采访时介绍，该平台主要目的是加强各国医生之间的手术经验交流。从第二、三次CTO WEEK开始，一些来自英国、加拿大、美国等国的在业内极具声望的医生对此很感兴趣。“费尔杜斯加入阜外医院后，CTO WEEK也朝着更加国际化的方向发展。后来我们开始邀请更多‘一带一路’沿线国家的医生参加，现在有超过20个国家的医生加入这一平台。”

费尔杜斯（左一）与导师吴永健在孟加拉国的一档节目中就“一带一路”沿线国家的健康议题进行讨论。受访者供图

而又是什么原因让费尔杜斯如此不遗余力地推进中国与“一带一路”沿线国家在心脏病学领域的交流呢？他说：“当人们提起‘一带一路’倡议的时候，大多数时候会想到公路、铁路或其他基础设施的建设，但我认为医疗领域的交流合作也同样重要。阜外医院有许多世界级先进的科技，我们有必要同其他国家分享。”

米斯巴·费尔杜斯获得由中国心血管健康联盟等机构联合颁发的“一带一路友谊”奖。 受访者供图

在导师的带领下，费尔杜斯经常前往孟加拉国、尼泊尔、泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家与同行交流。“即使在疫情下，我们仍保持着非常密切和频繁的交流。‘一带一路’让我们彼此打开了大门，能够相互学习。”他说。

同时，这一平台也尤为注重对青年医生的培养。据费尔杜斯介绍，每年都会有“一带一路”沿线国家的医生到中国进行为期三个月或六个月的培训。费尔杜斯对其他青年医生给出的建议是，首先要有奉献精神，努力工作是成功的关键。还有就是要保持低调，友善待人。

2019年3月，费尔杜斯（右一）与导师吴永健（右二）同孟加拉国教育部长迪普·莫尼（左一）在孟加拉国达卡举行的C3心脏病学会议上交谈。受访者供图

当被问及对CTO WEEK未来发展有何期望时，费尔杜斯的回答很简单：分享知识。他说，希望将来在孟加拉国开办一家大型医院，就命名为“一带一路心脏病专科医院”，为更多国家医生的交流建立有效的沟通平台。

患难见真情

费尔杜斯及其所在团队与“一带一路”沿线国家的长期合作，不仅促进了医学领域的交流，更在疫情下“患难见真情”，帮助彼此渡过难关。

费尔杜斯回忆，在2020年1月，由于中国口罩等防疫物资短缺，他和导师给“一带一路”沿线国家的心脏病科医生写信寻求帮助。 “那时候什么都是未知的，很多飞往中国的航班取消，但他们仍尽全力帮助，后来我们收到了尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚等国家发来的6万多只口罩。”

而在同年3月，当中国的疫情缓解后，他和导师又给这些国家捐赠了大量的防疫物资。“当我们有困难时他们伸出援手，当他们有困难时我们也提供帮助，疫情让我们同这些国家的关系更紧密。” 费尔杜斯表示。

疫情期间费尔杜斯（右一）和导师吴永健（后排左一）收到孟加拉国捐赠物资。受访者供图

在疫情暴发之初，费尔杜斯和导师吴永健正在沙特阿拉伯和阿联酋参加会议。“我在1月15日离开中国时，疫情并没有太多迹象，当时想到能去其他国家参加会议还很兴奋。当我们1月28日打算离开沙特阿拉伯回到中国的时候，才意识到疫情的严重。”而彼时面对无数的未知和家人、朋友的多次劝阻，费尔杜斯没有选择后退，而是毅然回到中国。

“那时候我就跟自己说，不管是作为一名医生，还是作为一名在中国生活多年的外国人，如果在中国需要帮助的时候我不回去，那我一辈子都会为此感到羞愧。我认为自己有责任站出来，为中国做一些贡献。”他说。费尔杜斯讲了这样一个细节：当他在沙特阿拉伯机场办登机手续时，工作人员再三跟他确认“你真的要去中国吗？”“你确定？”他坚定地回答说：“是的，我要回到中国。”

面对西方媒体的不实报道，亲眼见证中国抗击疫情的费尔杜斯表达了自己的看法：“作为医生，我所看到的是，中国是为疫情作出最大贡献的国家，中国成功控制疫情，并为其他国家提供帮助。我坚定地相信，在武汉每一个生命都得到尊重。”他指出，中国为其他国家提供防疫经验和派遣医生，因为中国相信分享经验和知识能帮助彼此战胜困难。

“中国总是敞开大门。在疫情期间，即使我们相距甚远，我们的心始终是连在一起的。” 费尔杜斯说。

(责编：苏缨翔、吴成良)