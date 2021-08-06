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新漫评：科学家不是美国手中的“提线木偶”

蒋鲤
2021年08月06日20:41 | 来源：中国新闻网
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电子邮件恐吓、媒体施压、网络暴力骚扰、重金引诱……

你能想象吗？当全世界迫切期待科学家们能够专心应对新冠疫情之际，美国却在对科学家展开一场有组织的恐吓胁迫行动。

有美国专家被施压要求放弃自然起源论支持“实验室泄漏论”；

回击美媒抹黑中国论调的美国科学家被逼迫退出新冠病毒溯源研究项目；

驳斥“实验室泄漏论”的澳籍科学家频遭恶意辱骂和恫吓；

俄罗斯病毒学家也直言面临来自美国的压力；

美方还有人建议贴出“悬赏令”重金引诱武汉病毒研究所人员“变节”……

瞧瞧这些迷之操作，所谓真相，所谓抗疫，在美国眼中，都远不及他们那不可言说的政治意图重要。

美国一门心思要将科学家们变成完全受其操控的“提线木偶”，变成服务于其政治目的的“工具人”，以便助其“甩锅”责任、嫁祸他国。

科学家们不愿意怎么办？威逼+利诱！是不是像极了美国惯用的胡萝卜加大棒的套路？

算盘打得很响，但那么多有良知、知是非的科学家真的全部屈服于美国的胁迫吗？全世界会无视美国对科学家和人类抗疫大业的骚扰吗？答案不言自明。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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