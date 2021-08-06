新华社北京8月6日电 题：美政客“名言”背后的伪善

新华社记者

谎言即便重复一千次，也仍然是虚假的谎言。“与香港人站在一起”的面具刚被揭下，美政客又再次捡起，并宣称将为“害怕返回香港的人”打造所谓“避风港”——其“慷慨”姿态差点让人忘记其“名言”背后伪装的善意、虚假的慈悲。

美国当地时间8月5日，白宫签署备忘录，指示国土安全部对于在美国的部分香港居民在实施遣返时暂缓18个月，为他们提供一个“临时的避风港”。美国国务卿布林肯也在社交媒体上再度重复“与香港人站在一起”这一“名言”，称继续为“人权”“自由”站台云云。

美政客对一些辞令的“珍视”令人“感佩”，对其效力的迷之自信更让人侧目。事实上，美政客口口声声维护香港“人权”“自由”不过是幌子，“与香港人站在一起”的口号早已破产。明白人都能看出，美方卑劣行径根本不是“关心”香港，而是粗暴干预香港事务；根本不是“与香港人站在一起”，而是“与一小撮反中乱港分子站在一起”；根本不是支持港人的“权利和自由”，而是纵容一小撮反中乱港分子搞乱香港特区、危害中国国家安全的“自由”。

将香港国安法推动香港由乱及治的正义进程，抹黑为损害港人权利和自由，更是毫无理据的恶意诋毁。香港国安法生效一年多来，有效惩治和防范了危害国家安全的罪行，社会秩序迅速得以恢复，“黑暴”“港独”以及外部势力搞乱香港的违法活动大大减少，赢得了越来越多香港市民的坚定支持。只要真心站在香港人的立场看问题，就绝不会得出如此颠倒黑白的荒谬结论。

对所谓“害怕返回香港的人”热情张开怀抱，不过是又一场政治表演秀。这种毫无实质意义的“口惠”，不会蒙蔽真正清醒的人。对比正开启良政善治新篇章的香港，与新冠疫情肆虐人权记录糟糕的美国，相信任何一个理性思考者都会作出正确的选择。不过，这种“遮风挡雨”倒是在某种程度上，进一步坐实了美政客对反中乱港分子的包庇与纵容。

早在“修例风波”中，反中乱港分子就频频窜访外国告“洋状”，推动美国通过涉港法案，乞求美国进行制裁。他们还与美国驻港总领馆官员密会，合谋实施不可告人的勾当。香港国安法实施以来，更有多名反中乱港分子先后潜逃海外，并常以所谓“政治难民”的身份，不断唱衰香港和“一国两制”。早在去年底，香港警方就以涉嫌违反香港国安法通缉几十名潜逃到境外的乱港分子。美政客嘴里的“避风港”，是否专为他们中的一些人所设？答案显而易见。

长期以来，美政客习惯于替香港违法犯罪分子“打抱不平”，标榜尊重法治与司法独立却干预司法公正，肆意践踏国际法与国际关系基本准则，以虚伪“双标”和大话谎言蛊惑香港民众，目的无非是破坏香港繁荣稳定、阻挠中国发展。

不过时移世易，随着香港国安法实施和完善选举制度落地，香港正从不安和混乱中走出，美国人凭几个口号就能蒙骗天下的场景再也不会存在，包括香港同胞在内的每个中国人都已擦亮了眼睛。

当然，如果有人愿意继续被打脸，那不妨将这套戏码重复演下去，毕竟演戏是一些美政客的常态。不过，我们的态度和立场是鲜明的：香港是中国的香港，任何反中乱港的伎俩和手段，都绝对阻挠不了“一国两制”行稳致远的坚定步伐和中华民族不可逆转的复兴大势。时间会证明，美政客所谓“与香港人站在一起”，最终不过是个笑谈。

(责编：岳弘彬、郝江震)