新华社北京8月6日电 综述：疑点重重的美国公共卫生事件

新华社记者

据美国媒体日前报道，美国佛罗里达州卫生部网站曾显示当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠检测结果呈阳性的171名患者数据，但该数据于2020年5月4日晚被删除。此事引起外界对美方做法的质疑。

时光无法倒流，但时间的碎片可以一一拾起、拼接。2019年下半年以来，美国的一些公共卫生事件疑点重重，美国公众需要真相，国际社会需要答案。

检测

美国官方数据显示，美国2020年1月21日报告首例新冠病例，2020年2月29日报告首例新冠死亡病例。

美国媒体《棕榈滩邮报》和《迈阿密先锋报》日前披露说，佛罗里达州卫生部网站曾发布当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠检测结果为阳性的171名患者数据，然而这些数据于2020年5月4日晚被删除，后来该州卫生部发现删除数据导致病例号中断，又不得不恢复相关数据。

加利福尼亚州圣克拉拉县卫生部门2020年4月21日公布的尸检报告显示，美国最早一例新冠死亡病例出现在2020年2月6日，比联邦政府公布的首例死亡病例早了20多天。圣克拉拉县卫生局局长莎拉·科迪说，当地尸检报告表明，新冠病毒在1月甚至更早就开始在加州社区传播。当地官员还称，加州最早的感染病例可能出现在去年12月。

2020年4月30日，时任新泽西州贝尔维尔市市长梅尔哈姆透露，自己的新冠病毒抗体检测结果呈阳性，并认为自己在2019年11月感染新冠病毒，比美国官方报告首例新冠确诊病例早2个多月。

2020年11月30日，美国疾病控制和预防中心研究人员在美国《临床传染病》半月刊上报告说，他们检测了美国红十字会2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本，结果发现其中106份含有新冠病毒抗体。这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现，早于美国官方报告首例新冠确诊病例的时间。

流感

由于新冠疫情与秋冬季流感疫情有重合，生物学领域著名研究机构斯克里普斯研究所的遗传学家埃里克·托波尔2020年4月接受媒体采访时质疑：“究竟有多少人被误认为流感或肺炎患者，而实际是新冠病毒感染者？”

美国疾控中心2020年2月底发布的数据显示，在2019年冬季开始的流感季，在美国据估计至少有3200万流感病例，其中1.8万人死于流感相关疾病。据美国疾控中心估计，从2019年10月到2020年4月初，美国可能有3900万至5600万人感染流感，其中2.4万至6万人死亡。

美国疾控中心时任主任罗伯特·雷德菲尔德2020年3月11日出席国会众议院听证会时，在议员追问下承认，美国可能有因新冠死亡而被误认为是因流感死亡的病例。

肺炎

据多家媒体报道，美国威斯康星州2019年7月大规模暴发“电子烟肺炎”并席卷多州，患者肺部CT部分区域呈现团状模糊的白色，呈现“大白肺”状态，与新冠肺炎症状极其相似。

2019年7月，弗吉尼亚州发生不明原因呼吸系统疾病，靠近马里兰州德特里克堡生物实验室的两家养老院出现不明原因导致肺炎的呼吸道疾病。2019年9月，马里兰州报告称“电子烟肺炎”患者病例数增加了一倍。

美疾控中心说，美国伊利诺伊州一名使用过电子烟的患者2020年7月29日因严重肺部疾病住院，并于2020年8月20日死亡。这是美国报告的首例“电子烟肺炎”死亡病例。

美疾控中心报告说，自2019年7月开始，已有2807人感染“电子烟肺炎”，死亡68例。高烧、干咳、呼吸困难、全身无力、磨玻璃状“白肺”影像——医生对病人的描述与新冠肺炎症状几无差别，且致病原因未知。而2020年2月份新冠病毒开始流行后，疾控中心就停止了对“电子烟肺炎”相关数据的统计。

据美国加利福尼亚大学洛杉矶分校2020年9月发布的新闻公报，自2019年12月下旬开始，该校医疗机构接诊的咳嗽和急性呼吸衰竭症状患者比例较往年显著增加。研究人员推测，新冠病毒可能在美国官方确认的首例病例前已在洛杉矶传播。

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