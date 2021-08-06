一直以来，美国有些人试图把新冠病毒溯源政治化，极力将各种匪夷所思的猜疑推向中国，但一说到美国国内，新冠病毒如何以及何时开始传播，这些人却闭口不谈。

现在最大的问题仍然是：美国为什么要关闭德特里克堡生物实验室？我们把时间倒推至两年前，2019年7月，美国疾病控制与预防中心下令，暂停德堡的所有研究项目，几乎在同一时间，德堡附近的两个养老社区爆发了不明原因呼吸系统疾病，两个月后，德堡所在的马里兰州“电子烟疾病”患者病例数增加了一倍，同时，美国多州报告数千例肺炎病例，症状与新冠肺炎极其相似。

还有一点：在最近研究了142名“电子烟疾病”患者的250张胸部影像报告之后，科学家发现，其中16名患者受到了病毒感染，这就意味着，他们可能感染的是新冠病毒，而这16个病例都来自美国，所以，德堡和这一不明原因的肺炎之间，究竟有什么联系？有多少“电子烟疾病”患者实际上是感染了新冠病毒？为什么美国疾病控制与预防中心拒绝公布关闭德堡的原因？整件事背后，究竟隐藏着什么秘密？

新冠病毒溯源应当在多国多地进行，而非针对某个国家。在下一阶段的溯源中，美国应该成为首要调查对象。我想说的是，美国，是时候打开国门接受世界科学家的调查了。国际社会有很多问题等待解答。

(责编：于洋、吴成良)