人民网北京8月6日电 （记者俞懿春）近日，东盟秘书长林玉辉就中国与东盟合作关系发表重要讲话，高度评价中国与东盟建立对话关系30年来取得的丰硕成果，强调双方应加强往来，开创双方关系更加光明的未来。林玉辉在中国国际问题研究院举办的有关研讨会上全面阐述了他对中国与东盟关系的看法。

林玉辉说，1991年东盟与中国建立对话关系。过去30年间，双方本着友好精神发展关系，在政治安全、经济、社会文化三大支柱下不断深化各领域合作。目前，双方战略伙伴关系是最具实质内涵、最具活力的区域性伙伴关系之一。

林玉辉说，中国系东盟首个对话伙伴，坚定支持东盟中心地位、东盟共同体建设及经济一体化进程。双方始终保持密切对话和磋商，政治互信不断加强。双方持续加强政治安全合作，共同维护区域和平稳定，承诺全面有效落实《南海各方行为宣言》，尽早完成“南海行为准则”磋商。

林玉辉说，中国也是首个与东盟签署自贸协定的对话伙伴。2016年东盟—中国自贸区升级以来，双方经贸关系日益密切，区域竞争力和生产力不断提升。2009年起，中国连续成为东盟最大贸易伙伴。当前，中国也是东盟第四大投资来源国，对东盟的直接投资从2010年的36亿美元升至2019年的91亿美元。

林玉辉说，东盟与中国战略伙伴关系不仅对双方有益，更对域内外产生重大影响。中国对东盟主导的机制及东盟中心地位的支持，体现了中方对地区主义和多边主义的坚定承诺。《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》覆盖了200多个合作领域，为双方合作提供了框架。

林玉辉表示，近两年来，应对新冠肺炎疫情、实现疫后复苏成为全球面临的主要挑战。东盟成员国通过协调一致行动，与域外伙伴合作应对这一空前挑战。在抗击疫情过程中，东盟与中国守望相助，双方团结和友谊进一步彰显。东盟感谢中方向东盟成员国提供疫苗和医疗物资，支持东盟抗疫基金，发起“中国—东盟公共卫生合作倡议”，提出建设“10+3应急医疗物资储备中心”，帮助各东盟成员国加强公共卫生能力建设，尽早实现经济复苏、重开国门。双方携手强化医疗物资设备的区域及全球供应链安全稳定，提升区域范围内应对未来紧急卫生事态的能力。

林玉辉表示，受疫情影响，东盟经济增长放缓，但基本面仍然强劲，有望在疫情过去后实现快速反弹。2020年，东盟成为中国第一大贸易伙伴，显示双边贸易的活力。双方应进一步强化经贸投资往来。东盟将在《东盟全面复苏框架》下，最大化挖掘区域市场和经济潜力，确保市场开放，加强供应链安全和互联互通，推动新常态下的贸易便利化。东盟期待今年10月东盟—中国领导人会议能就支持《东盟全面复苏框架》发表联合声明。

林玉辉指出，中国也是率先批准《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的“盟外”大国。东盟承诺继续与中方合作推动RCEP尽早落实，以重振自由、开放、基于规则的多边贸易体系，为地区增长和可持续发展注入信心。东盟希望与中方进一步强化在创新、技术、数字经济、互联互通、智慧城市、新能源等领域合作。中国对东盟智慧城市网络建设和东盟可持续城市化战略的支持，有助于东盟疫后快速复苏，强化东盟共同体的韧性。中国“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接，也有助于改善东盟地区基础设施，提升互联互通能力，刺激域内经济增长。

林玉辉表示，中国和东盟未来应进一步携手应对新兴挑战，在气候变化、生态系统、清洁能源、防灾减灾等方面开展合作。受气候变化、城市化加速及环境退化影响，东盟地区自然灾害强度、频率及不可预测性都在上升。东盟希望在满足能源需求上得到中方支持，实现自身能源向清洁、绿色、更加可持续方向有序转型，为全球碳减排目标做出贡献。另外，东盟正积极推动构建地区防灾减灾机制和框架。今年10月，东盟与中国将召开首次灾害管理部长级会议，为双方合作搭建新平台。

林玉辉最后指出，今年是中国和东盟建立对话关系30周年。东盟与中国深化关系有赖于人文交往的坚实基础。2019年东盟和中国人员互访超过6500万人次，中国是东南亚地区最大的游客来源国。双方先后成功启动了“东盟—中国文化交流年”“东盟—中国教育交流年”“东盟—中国旅游年”。未来，东盟期待与中方进一步强化教育、旅游、青年、媒体、新技术等方面合作，续推“东盟—中国菁英奖学金”和“东盟—中国文化论坛”，延续“东盟—中国媒体交流年”良好势头，绑牢双方未来世代的友谊纽带。期待今年10月东盟—中国领导人会议取得圆满成功，为双方战略伙伴关系迈上新台阶指明方向。

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