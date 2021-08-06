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菲律宾多位学者发起网上请愿活动 呼吁世卫调查美国德特里克堡生物实验室

2021年08月06日15:17 | 来源：央视新闻客户端
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菲律宾多位学者5日发起网上请愿活动，希望收集足够多的签名，以促请世界卫生组织调查美国德特里克堡生物实验室。同一天，菲律宾前驻美国大使馆新闻官帕格里纳万也发布了自己的新书《种族主义病毒无药可救》，呼吁在病毒溯源问题上避免政治化。

8月5日，菲律宾多位学者举办网络论坛，发起签名请愿活动，呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。请愿的发起人之一、菲律宾知名政治评论员赫尔曼·劳雷尔说，美国德特里克堡生物实验室目前仍然是一个谜，该基地在2019年8月因安全问题被关闭，之后美国出现神秘的电子烟肺炎，种种迹象表明该实验室“非常危险”。

菲律宾知名政治评论员 赫尔曼·劳雷尔：现在世卫组织需要专注调查那些由其他国家提供的线索，这是世卫组织目前最紧迫的任务。但我想补充一点，我们也注意到来自很多来源、很多国家的报告，世卫组织可能是受到了压力，因为只把火力对准一个国家是不符合逻辑的。

劳雷尔介绍说，此次的请愿签名活动从8月4日开始，如果能收集到超过一百个签名，就能够被网站认为是有效的请愿。目前，该网站数据显示，签名人数已经超过第一阶段的目标。劳雷尔说，他们有望在短期内集齐1000个签名。

在同一场论坛上，该请愿的另一名发起人帕格里纳万发布了自己的新书《种族主义病毒无药可救》。作为菲律宾前驻美国大使馆新闻官，帕格里纳万在书中回顾了自新冠肺炎疫情暴发以来，由于政治因素而引发的针对中国和亚裔人士的种族歧视。帕格里纳万认为，将新冠病毒相关问题政治化本身就是一种歧视，应对病毒和疫情需要的是科学，而不是政治。

菲律宾前驻美国大使馆新闻官 菲律宾媒体人 阿道弗·帕格里纳万：我认为歧视就是一种病毒，这种病毒甚至比新冠病毒还可怕，因为新冠病毒会致人死亡，而歧视则会毁掉人类的思维和灵魂。我们希望多推广这个请愿活动，让全世界都注意到这个事情，让全世界的领导人能够认真对待这个问题，把病毒的事情留给科学界和医学界，而不是政治。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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