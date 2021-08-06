央视评论员

8月5日，国家主席习近平向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞。习近平主席强调，中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，向世界特别是广大发展中国家提供疫苗，积极开展合作生产。我们愿同国际社会一道，推进疫苗国际合作进程，推动构建人类命运共同体。

习近平主席的致辞，再次阐明了团结合作、携手抗疫的中国主张，重申了帮助广大发展中国家解决疫苗困境的坚定立场，并宣布了推动全球疫苗公平可及、弥合“免疫鸿沟”的具体行动，为全球尽早战胜疫情指明了方向，贡献了中国力量。

今年5月，习近平主席在全球健康峰会上宣布了中国支持全球团结抗疫的五项举措，其中包括倡议设立新冠疫苗合作国际论坛。习近平主席提出的这一倡议，从构建人类命运共同体的高度，瞄准全球疫苗公平合理分配的问题症结，致力于通过搭建沟通交流平台，增进共识，消除分歧，解决疫苗接种不平衡的现实问题，倡议得到国际社会积极响应。论坛首次会议就提升发展中国家疫苗产能、豁免知识产权、解除有关疫苗和原材料的出口限制、加强疫苗监管政策的沟通协调等达成了多点共识，对推动国际抗疫合作、提振多边主义信心具有重要意义。

当前，多国疫情反弹，全球累计新冠肺炎确诊病例超2亿例。接种疫苗是预防病毒传播的有力手段，战胜疫情需要通过提高全球范围内的疫苗接种率来构筑起全球免疫屏障。然而，受制于自身的经济实力、科技实力和综合国力，欠发达国家和地区疫苗接种率普遍偏低，在全程接种人口比例超过30%的国家当中，欧美国家占了大多数。改变这种不均衡的态势，补上疫苗接种的短板，必须依靠国际合作。

疫情无国界，面对共同的威胁，没有哪个国家能够独善其身，甩锅推责、抹黑他人，将疫情政治化、病毒污名化的行为，只会把人类社会进一步推向危险境地。各国政府、企业和国际组织应加强合作，摒弃狭隘的“疫苗民族主义”，通过出口、捐赠、技术转让，多边金融机构提供包容性融资支持，在研究入境管控措施时采取科学、非歧视性原则等有力行动，统筹解决好疫苗产能和分配问题。疫苗研发和生产大国更要负起责任，多提供一些疫苗给有急需的发展中国家。

习近平主席在多个外交场合强调，中国将把疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。在这次发表的书面致辞中，习近平主席宣布了新的举措：今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗；决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。持续加力推进疫苗国际合作，中国用实际行动兑现承诺。

天下兼相爱则治，交相恶则乱。生活在同一个地球村，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体。只有携起手来共克时艰，扎实推进疫苗国际合作，让疫苗惠及更多人，才能早日取得全球范围内疫情防控阻击战的胜利，共同守护好人类健康美好未来。时不我待，唯有行动。让我们以疫苗国际合作为动力，为构建人类命运共同体而继续努力！

(责编：岳弘彬、郝江震)