新华社哈瓦那8月5日电（记者朱婉君）数百名古巴青年5日在首都哈瓦那举行保卫国家和平、团结反美游行，要求美国解除对古巴近60年的封锁。

游行活动由古巴共产主义青年联盟组织。当天，由汽车、摩托车、自行车等组成的车队，沿着哈瓦那约7公里长的海滨大道行进。游行队伍中，许多青年头戴印有“解除封锁”的帽子、身着印有“心怀古巴”的T恤，举着古巴国旗，高呼“古巴万岁”等口号。沿途民众纷纷响应游行。

26岁的游行者托雷斯告诉记者，古巴青年将以实际行动支持古巴革命，以古巴人的方式保卫团结，反对美国对古封锁和干涉古巴内政。另一名游行者埃鲁希略说，古巴年轻人将延续古巴革命事业，为国家建设奉献微薄之力。

此外，在古巴马坦萨斯、奥尔金、比那尔德里奥等省份，当天分别有数百名青年举行游行或集会，反对美国对古封锁。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。2017年，美国再次收紧对古政策。据古巴政府统计，截至2020年3月，美国对古巴近60年封锁已致古巴累计损失超过1444亿美元。

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