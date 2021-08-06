新华社马尼拉8月5日电（记者刘锴 闫洁）菲律宾多名学者5日就新冠病毒溯源问题发起网络联名请愿，呼吁国际社会扩大调查范围，尤其应调查美军德特里克堡生物实验室。

请愿发起人之一、菲律宾专栏作家赫尔曼·劳拉尔说，德特里克堡生物实验室2019年一度以“安全原因”为由关闭，而许多报道也证实多个国家在2019年底前的样本中检测出新冠病毒。因此，由世界卫生组织牵头的新冠病毒溯源应当扩大调查范围，纳入德特里克堡生物实验室。

劳拉尔在请愿中反对将新冠病毒溯源问题政治化，批评一些国家趁机兜售种族主义的做法，呼吁更加团结并回归理性，由科学来主导病毒溯源问题。

另一名请愿发起人、曾任菲律宾驻美国大使馆新闻官的阿道夫·帕格利纳万当天发布新书《种族主义病毒无疫苗可用》。他说，种族主义有损民众心智，危害性大于新冠病毒。一些国家正在制造“信息传染病”，企图用虚假信息掩盖事实真相。

帕格利纳万说，各国应当以科学态度对待新冠疫情相关议题，而不是施加政治干预。

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