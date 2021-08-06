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外交部驻港特派员公署正告美方：反中乱港图谋注定失败，趁早死了这条心

2021年08月06日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社香港8月6日电 针对美政府出台所谓涉港备忘录，大肆污蔑抹黑香港国安法，赤裸裸干预香港事务和中国内政，公然践踏国际法和国际关系基本准则，外交部驻香港特派员公署发言人6日表示坚决反对和强烈谴责。

　　发言人指出，香港国安法的制定以及选举制度的改革恢复了香港的稳定，完善了香港的法治，确保了香港居民以及所有在港各国人士的正当合法权益，推动香港迎来由乱及治新局面，开启良政善治新篇章。事实证明，香港国安法精准打击了一小撮严重危害国家安全的反中乱港分子，一年来特区执法机构先后拘捕涉嫌违反香港国安法的反中乱港头面人物和骨干分子117人、检控64人，香港罪案数显著下降，经济金融继续坚挺，香港社会对“一国两制”信心倍增，广大香港民众对当前局势感到满意。国际社会继续看好香港前景。

　　发言人指出，美方罔顾基本事实和香港主流民意，编织谎言污蔑香港国安法，明目张胆美化反中乱港分子，惺惺作态提供所谓“避风港”，就是妄图唱衰香港、污名中国，千方百计搞小动作破坏香港繁荣稳定，这种雕虫小技充分暴露其打“香港牌”遏制中国发展的险恶用心。美方卑劣行径根本不是“关心”香港，而是粗暴干预香港事务；根本不是“与港人站在一起”，而是“与一小撮反中乱港分子站在一起”；根本不是支持港人的“权利和自由”，而是纵容一小撮反中乱港分子搞乱香港特区、危害中国国家安全的“自由”。美方行径不过是蒙蔽世人的幌子，折射出美政客的伪善与丑陋。这种无耻的政治操弄必将遭到包括香港同胞在内14亿多中国人民的坚决反击，注定失败。

　　发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府反对外部势力干预香港事务和中国内政的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。任何国家、任何人都无法阻止香港重焕光彩的前进步伐。反中乱港绝对没有出路，蚍蜉撼树绝不可能得逞。我们敦促美方立刻悬崖勒马，趁早死了这条心。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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