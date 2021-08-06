在相关国家政府斡旋下，委内瑞拉政府与反对派有望8月中旬在墨西哥对话，寻求解决国内政治危机。然而，对于此次对话，双方各有诉求。

路透社4日以两名熟悉对话情况的人士为消息源报道，委内瑞拉政府与反对派有望于8月13日在墨西哥开始对话，得到包括挪威政府的国际社会相关方支持。

挪威政府为委内瑞拉政治对话主要斡旋方，自2019年5月以来已经促成委政府与反对派多轮对话。

按照消息人士说法，对话开始日期可能会调整，8月15日也可能是对话开始日期，双方代表团成员名单尚未最终确定。此外，暂不清楚此次对话在哪座城市举行。

路透社分析，虽然双方同意对话，主要诉求并不相同。委内瑞拉政府方面寻求美国解除对委制裁，而反对派方面则期待推动举行“自由和公平”的选举。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗7月22日在首都加拉加斯出席一场政府活动时表示，政府做好与反对派在墨西哥举行对话的准备，并已知会反对派与斡旋方挪威政府。

马杜罗说，双方应通过“务实、客观、真正”的对话，就相关事项达成协议，让国家免受制裁，渡过当下难关。各反对派领导人都同意这一倡议并正在确定谈判代表。

反对派领导人胡安·瓜伊多5月表示，希望在国际社会斡旋下与政府对话，并提出举行“自由和公平”的选举、列出各级选举时间表、由国际观察员监督等要求。

马杜罗在2018年5月举行的总统选举中赢得连任。美国不承认此次选举结果，扶持自封“临时总统”的时任议会主席瓜伊多。马杜罗政府谴责美方支持瓜伊多政变，2019年初与美国断交。美方则以经济制裁等手段向委方持续施压。

瓜伊多在美方支持下动作不断，然而种种夺权尝试均未成功。委内瑞拉议会2020年1月选举反对派议员路易斯·帕拉为议会主席，取代瓜伊多。在同年12月举行的新一届议会选举中，执政党联盟获胜。瓜伊多阵营抵制此次选举。

约瑟夫·拜登就任美国总统后，美方重新审视上届政府对委内瑞拉政策，正在考虑是否支持委内瑞拉反对派与政府对话、是否以部分解除制裁为条件换取委内瑞拉政府同意举行“自由和公平”的选举等。（蒋国鹏）（新华社专特稿）

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