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挨批抗疫不力　拜登支持率下滑

2021年08月06日13:27 | 来源：新华网
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　　美国昆尼匹亚克大学4日发布的民调结果显示，伴随高传染性德尔塔变异毒株的加速传播，美国民众对总统拜登应对疫情及综合执政表现的认可率下滑。

　　昆尼匹亚克大学民调于7月27日至8月2日开展，以1290名成年人为调查对象，误差范围是正负2.7个百分点。

　　调查结果显示，调查对象对拜登应对疫情表现的认可率为53%，较今年5月大幅下滑12个百分点。受此影响，拜登就任总统半年来综合执政表现的认可率从5月时的49%跌至46%。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学4日发布的新冠疫情统计数据显示，美国累计确诊病例超过3533万例，累计死亡病例超过61万例，两项数据均为全球最高。

　　拜登今年1月就任总统后设立目标：7月4日之前全美七成成年人接种至少一剂新冠疫苗。这是实现群体免疫所需最低门槛。然而，这一目标直至本月初，即比预设日期晚将近一个月才实现。

　　德尔塔毒株目前在美国加速传播。美国疾病控制和预防中心数据显示，德尔塔毒株感染病例占近期全美新增确诊病例的93.4%。（蒋国鹏）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、刘洁妍)

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