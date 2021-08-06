人民网马德里8月5日电 （记者陈晓航）中国驻西班牙使馆发言人当地时间8月5日表示，中国驻西班牙使馆注意到，近期西班牙个别政党向议会提出，要求中国接受世卫组织到武汉进行第二轮新冠病毒溯源调查。

发言人指出，中国在溯源问题上一直秉持开放、透明、科学、合作态度，率先同世卫组织开展溯源合作，两次邀请世卫专家赴华开展溯源研究。今年初，来自美国、英国、德国等10国的国际权威专家与中国专家在华开展了为期28天的联合研究，实地参访武汉华南海鲜市场、武汉病毒研究所等地，会见了医务、实验室、科研等人员以及居民、康复患者等。专家们在共同分析数据、实地考察、走访交流的基础上，联合发布研究报告，得出了实验室泄露极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例等重要结论。该报告遵循了世卫组织程序，采取了科学的方法，具有权威性和科学性，标志着当前阶段中国范围内的新冠病毒溯源研究已有科学结论。近期，70个国家通过致函世卫组织总干事、发表声明、照会等方式反对溯源问题政治化，支持中国—世卫组织溯源联合研究报告。

发言人表示，中方认为，第二阶段病毒溯源应在第一阶段工作基础上延续向前开展，第一阶段已开展过的，尤其是已有明确结论的研究，不应再重复开展。世卫组织应根据世卫大会第73.1号决议要求，尊重成员国主权，就第二阶段计划设想与成员国沟通协商，在充分吸纳意见并达成一致的基础上，重点推动在全球多国多地范围内开展早期病例搜索、分子流行病学、动物（中间）宿主等研究，完全以科学证据为指引，切实开展科学溯源国际合作。

发言人称，一段时间以来，少数国家罔顾事实，背弃科学，炒作有罪推定的“实验室泄漏论”，用情报手段进行所谓溯源，对世卫组织及专家团队持续施压，企图将溯源问题政治化。这将严重毒化科学研究氛围，阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力。中方对此坚决反对。

发言人强调，当前，疫情在全球范围内尚未得到有效控制，团结抗疫仍是当务之急。中国正尽己所能持续为世卫组织和其他国家抗疫提供包括疫苗在内的支持。病毒溯源是一个科学问题，我们希望各方秉持科学、专业、客观的精神，共同维护溯源研究的科学性、严谨性，反对疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，推动在全球多国多地范围内持续开展溯源，加强溯源科研合作和国际抗疫合作，携手保护各国人民生命安全和健康。

(责编：燕勐、常红)