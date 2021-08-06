新华社亚的斯亚贝巴8月5日电 综述：非洲疫情严重反弹 疫苗接种推进缓慢

新华社记者

全球累计新冠确诊病例已突破2亿。据非洲疾病预防控制中心4日发布的数据，非洲累计新冠确诊病例682万多例，累计死亡超过17万例。

近来，非洲部分国家疫情严重反弹，一些国家的新冠疫苗接种推进缓慢。世界卫生组织数据显示，非洲大陆已接种的新冠疫苗数量不到全球已接种总量的2%，非洲人口中仅有1.5%完成接种。有分析人士指出，非洲疫苗接种进展缓慢，部分原因是许多民众不愿接种疫苗，同时非洲国家获得的疫苗数量有限。与此同时，来自中国的新冠疫苗为非洲疫苗接种“提速”带来希望。

南非是非洲新冠疫情最严重的国家，截至4日，该国累计确诊病例超过248万例。南非6月10日起进入第三波疫情，尽管政府两次收紧封城政策，但疫情发展速度并未明显放缓。特别是7月上旬，该国发生大规模骚乱，大量民众在没有任何防护措施、不保持社交距离的情况下劫掠商店，导致疫情进一步蔓延。

南非政府7月25日宣布，第三波疫情高峰已经过去，取消一系列限制措施，学校正常开学，但该国每日新增确诊病例数仍高达数千例。8月4日新增病例更是超过1.3万例，新冠检测阳性率超过22%。

南非卫生产品监管局7月初批准中国科兴公司生产的新冠疫苗在该国紧急使用，这有助于推进南非的新冠疫苗接种速度。目前南非每日接种新冠疫苗的人数接近20万。截至4日，南非共有超过332万人完成疫苗接种，约占总人口的5.6%。

肯尼亚卫生部长穆塔希·卡圭日前说，德尔塔毒株扩散和防疫松懈导致该国确诊病例激增，肯尼亚将面临第四波新冠疫情。该国首都内罗毕的卫生系统已不堪重负，对氧气的需求猛增。卡圭说，肯尼亚已加强在公共和私人医疗机构安装氧气设备，以确保危重病人得到紧急救治。此外，肯尼亚还建立隔离中心、部署防疫人员、提高检测能力、改造重症监护设施，以尽量降低可能出现的新一波疫情的严重程度。

博茨瓦纳正经历第三波新冠疫情。截至7月底，该国累计确诊超过11万例。为应对第三波疫情，其全国学校从7月16日至8月7日关闭。

博茨瓦纳护士联盟日前表示，由于第三波疫情导致确诊人数激增，处于第一线的护士面临巨大安全隐患与压力，加之部分公共医疗机构缺乏个人防护用品，全国累计800多名护士感染新冠病毒，其中20多名护士不治身亡。

目前博茨瓦纳收到数量最多的疫苗是中国援助的科兴疫苗，该国疫苗接种工作正在进行。目前，博茨瓦纳全国已有近24万人接种第一剂疫苗，近13万人完全接种了疫苗。

多哥日前发布的一份部长会议公报指出，近期该国新冠疫情加剧，这与传染性更强的新冠变异毒株的出现和防疫隔离松懈有关。为应对这一局面，多哥卫生部长穆斯塔法·米吉亚瓦呼吁人们遵守隔离规定。多哥全国新冠疫情协调员莫哈曼表示，多哥疫情发展“仍呈上升之势”，他呼吁加强推进疫苗接种工作。目前多哥对来自巴西、南非、印度、英国、俄罗斯和葡萄牙的游客实行入境强制隔离10天。

乌干达正与第二波新冠疫情作斗争。该国增加了检测设备和病床，并对卫生工作者进行培训。但实现大规模疫苗接种更为重要，乌干达卫生部表示，政府正设法确保符合条件的民众都能接种新冠疫苗。乌干达迄今共收到170多万剂新冠疫苗。但与许多非洲国家一样，该国疫苗接种进展也很缓慢，迄今在约4300万总人口中仅接种了约114万剂疫苗。

中国政府援助的新冠疫苗7月31日运抵乌干达。乌卫生部长阿曾表示，这批中国疫苗将有效弥补乌疫苗供应缺口，并助力乌方对符合条件的民众开展接种。（执笔记者：汪平；参与记者：张改萍、田耘、李斯博、滕军伟、王小鹏、荆晶、白林）

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