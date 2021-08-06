新华社马德里8月5日电 综述：新一波新冠疫情提前暴发令欧洲进退维谷

新华社记者

在全球累计新冠确诊病例超2亿例之际，新一波疫情正席卷欧洲。欧洲疾病预防控制中心最新疫情地图上，欧盟和欧洲经济区已有一半被代表疫情严重的橙色、红色、深红色覆盖。

欧洲疾病预防控制中心数据显示，截至今年第29周末（7月25日），欧盟和欧洲经济区的新冠阳性合并检出率为2.9%，较上一周增加0.2%；截至今年第30周，欧盟和欧洲经济区累计确诊34919952例，累计死亡745014例。

意大利热那亚圣马蒂诺医院传染病科主任马泰奥·巴塞蒂对新华社记者表示：“我们之前预计感染高峰会出现在8、9月之交人们结束休假和重新开学时，但没想到7月就看到了这样的暴发。”

为挽救旅游业仓促“解封”

随着6月疫情有所好转，一些国家相继放宽防疫管控，塞浦路斯允许部分娱乐和餐饮业恢复营业，西班牙取消了室外强制戴口罩的规定，英国更是取消在室内公共场所戴口罩的规定。

各国政府纷纷“解禁”，卫生专家却一直在发出警告。伦敦大学玛丽皇后学院、牛津大学以及利兹大学等机构学者7月7日在国际医学期刊《柳叶刀》发表公开信说，英国政府有关在英格兰实施最后阶段“解封”的决定“危险和草率”，公开信已获得1200多名科学家署名支持。

要防疫还是要经济复苏？这是疫情以来一直困扰欧洲各国的难题。

此轮疫情暴发具有显著地域特征，伊比利亚半岛、法国南部及地中海岛屿均为欧洲传统暑期旅游胜地，它们率先放松管控，也是目前疫情最严重的地区。

以马耳他为例，人口不到50万，严重依赖旅游业。为挽救旅游业，该国6月1日起解除防控措施，入境游客逐渐增加。7月中旬以来，疫情反弹明显，日增病例从个位数一度升至三位数，欧盟和美国都建议民众近期谨慎前往该国。

年轻人抵触心理干扰防疫

由于大部分新冠病亡者是老年患者，一些年轻人因而掉以轻心，往往忽视戴口罩、保持社交距离等规定，还对接种疫苗产生抵触。

迹象显示，新一轮疫情暴发与一些年轻人不遵守防疫规定、不接种疫苗有一定关系。塞浦路斯6月上旬恢复娱乐和餐饮业，吸引年轻人聚集，导致疫情6月下旬反弹、7月失控。芬兰卫生与福利研究所统计，年轻人频繁聚会导致聚集性感染，芬兰新增感染主要发生在20至29岁年龄段。

针对民众尤其是年轻人抵触防疫措施的情绪，芬兰政府聘请了心理学家和营销专家参与防疫决策，相关研究还在进行。塞浦路斯则计划扩大接种范围，为16岁以上群体接种，结果不但预约者寥寥无几，7月下旬更是出现反强制接种的抗议。

法国宣布，从8月起将“健康通行证”使用范围扩大到咖啡馆、餐厅、购物中心、飞机、火车、长途客车等场合，已接种疫苗、检测阴性或是新冠康复者，才能进入以上场合，该命令遭到数以万计的民众抗议。

疫苗接种仍是关键

近期出现一些“突破感染”病例引起人们对疫苗保护效力的担忧。希腊发展和投资部部长阿佐尼斯·乔治亚季斯表示，自己已完成接种仍感染了新冠病毒。希腊有一名70岁男子接种两剂辉瑞疫苗后感染，后转入重症监护病房。

关于疫苗是否对变异病毒失去效力，雅典大学医学院教授伊卡斯·马约克尼斯和萨诺斯·季莫普洛斯认为，没有哪种疫苗可以为所有人提供100%的保护，但接种疫苗后病毒感染的风险会大大降低。如果没有接种疫苗，病例数至少会高出3倍。

德国总理默克尔日前也强调，控制疫情的关键手段是接种疫苗。这不仅可保护更多人免受感染，还可减少重症和死亡率，防止卫生系统在新一波疫情中过载。法国、意大利、希腊等国均已宣布，强制要求医护工作者和养老院护工接种疫苗。

由于德尔塔毒株具有很强传染性，在加强疫苗接种的同时，维持防疫措施也是必要的。欧洲药品管理局和欧洲疾病预防控制中心4日发表联合报告，呼吁所有符合条件的公民都尽快充分接种。报告说，只要新冠病毒仍在传播，每个人都应遵守规定，继续采取防范措施，包括戴口罩和保持社交距离，即便是已经完整接种的人也该如此。（执笔记者：孟鼎博；参与记者：李骥志、陈占杰、陈文仙、陈晨、朱昊晨、郭明芳、林浩、聂晓阳、于帅帅、张毅荣、张家伟）

(责编：张信凤、刘洁妍)