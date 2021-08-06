新华社东京8月5日电（记者郭丹）据日本广播协会电视台统计，截至5日18时30分（北京时间17时30分），日本当天新增新冠确诊病例15263例，再创疫情发生以来新高。

数据还显示，迄今日本累计新冠确诊病例986451例；5日该国新增新冠死亡病例8例，累计死亡15241例。东京都当天新增确诊病例5042例，与东京都相邻的神奈川县当天新增1846例，埼玉县新增1235例，千叶县新增942例，均创新冠疫情发生以来新高。日本媒体评论说，包含上述1都3县的首都圈地区已呈现疫情“暴发态势”。

疾控专家们5日在东京都疫情监控会议上表示，当地新冠疫情正以前所未有的速度暴发。“按照现在的感染速度，两周后东京都的7天平均日增新冠确诊病例将超过1万例。”另据京都大学西浦博教授带领的团队模拟测算，预计到8月12日左右，东京都日增新冠确诊病例将达1万例。

日本政府5日修改了只有新冠重症患者和重症风险较高的患者才能住院的规定，允许住院对象包括新冠重症患者、中等症状中需要吸氧的患者，以及暂不需吸氧但有重症风险的患者。

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