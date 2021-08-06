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法国将扩大“健康通行证”适用范围以遏制新冠疫情

2021年08月06日08:20 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎8月5日电（记者徐永春）法国宪法委员会5日批准政府提交的“健康通行证”法案部分内容，允许扩大“健康通行证”适用范围等，以应对新一波新冠疫情。

　　法国政府今年7月向议会提交“健康通行证”法案并获通过，内容包括将“健康通行证”适用范围扩大到餐厅、咖啡馆和购物中心等场所，医护等专业人员必须接种新冠疫苗，对新冠病毒检测结果呈阳性者进行强制隔离等。该法案随后被提交给法国宪法委员会审核。

　　根据法国宪法委员会5日的决定，“健康通行证”法案中关于扩大适用范围和医护等专业人员须接种新冠疫苗等部分被保留，对新冠病毒检测结果呈阳性者进行强制隔离等内容被否决。

　　法国总统马克龙7月中旬宣布，计划采取强制性措施促使民众接种疫苗。他说，所有与易感染人群接触的人员必须接种疫苗；从7月21日起，12岁以上法国人进入超过50人的文化或游乐场所时必须持“健康通行证”；从8月9日起，“健康通行证”的适用范围将扩大到餐厅、咖啡馆和购物中心等场所。

　　法国推出的“健康通行证”包含持有者已完成新冠疫苗接种或核酸检测结果呈阴性等信息。法国政府多次表示，希望“健康通行证”法案获得议会和宪法委员会通过，并于8月9日起生效。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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