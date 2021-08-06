新华社贝鲁特8月5日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总统米歇尔·奥恩5日谴责以色列对黎南部实施空袭，认为此举公然、严重违反联合国安理会决议，危及黎巴嫩国家安全。

黎巴嫩总统府当天在一份声明中援引奥恩的话说，以色列的空袭公然、严重违反了安理会第1701号决议，对黎巴嫩南部安全与稳定构成直接威胁。奥恩表示，这是以色列2006年以来首次对黎村庄动用空军力量，表明以色列“存在不断升级侵略的意图”。

黎巴嫩看守政府总理哈桑·迪亚卜当天表示，以色列这次“危险的侵略”是对黎南部边境和平的重大威胁，违反了安理会决议，黎巴嫩将就空袭事件向安理会投诉。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发表声明说，联黎部队司令斯特凡诺·德尔科尔5日敦促黎以两国尊重联黎部队的联络和协调作用，呼吁各方“紧急采取行动”，缓和紧张局势。

据报道，为报复4日有3枚火箭弹从黎巴嫩方向射向以色列，以军战机5日凌晨空袭了黎境内用于发射火箭弹的发射场和基础设施。此前，以军还向黎南部多个地区发射92枚炮弹予以报复，炮击在黎南部引发火灾，但没有造成人员伤亡。

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