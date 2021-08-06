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希腊面临多起山火 形势“极其危急”

2021年08月06日08:17 | 来源：新华网
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　　新华社雅典8月5日电（记者于帅帅）希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯5日表示，在经历多日极端高温天气后，希腊正在应对多起山火，形势“极其危急”。

　　米佐塔基斯当晚发表电视讲话说，连续10天的极端高温天气让希腊变成了一个“火药桶”，保护民众生命安全是政府的首要任务。政府将向受灾民众提供支持，并承诺重建被烧毁的地区。

　　希腊公民保护部副部长尼科斯·哈达利亚斯在随后的新闻发布会上宣布，6日6时至9日6时期间将禁止民众进入国家和城市公园、山林，以及所有自然保护区。

　　哈达利亚斯说，5日当天，希腊全境共出现99起新火情，加上此前未被扑灭的，消防人员过去24小时需要同时应对145起火情。目前仍有57起火情还在持续，其中3个地区的火情较为危急。

　　据报道，目前至少有4名志愿者和1名消防人员受伤被送往医院治疗，大批民众受山火威胁撤离。米佐塔基斯5日前往伯罗奔尼撒半岛的古奥林匹亚地区视察，要求全力保护奥林匹克遗址。希腊文化部表示，古遗址自动消防系统已启动。

　　希腊国防部5日表示，将派遣人员和设备与消防部门合作灭火。此外，希腊政府已启动欧盟民事保护机制寻求支援，目前获塞浦路斯、法国、瑞典等响应。

　　希腊国家气象局此前曾发布高温预警，提示希腊近期将遭遇极端高温天气，大陆多地温度将达到42至46摄氏度，预计高温天气将持续至少一周。

　　希腊夏季多发山林火灾。2018年7月雅典附近曾发生森林火灾，导致102人死亡。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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