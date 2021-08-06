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今年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗

2021年08月06日06:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月5日电 国务委员兼外交部长王毅5日晚主持新冠疫苗合作国际论坛首次会议。

　　王毅说，习近平主席宣布，今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗，并向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，这是中国落实疫苗全球公共产品承诺的又一重大举措，也将为全球抗疫合作作出中国新的贡献。当前，世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中，病毒还在肆虐变异，抗疫仍是当务之急。在人类与病毒的较量中，疫苗至关重要，应该在全球范围内得到公平合理分配，不落下每一个国家、每一个人，真正成为人民的疫苗。这既是战胜疫情所需，也是国际道义所在。然而，全球疫苗产能不足、分配不均、接种不平衡的问题仍然突出，“免疫鸿沟”现象值得国际社会高度关注。要赢得这场事关人类前途命运的斗争，我们唯有团结合作。

　　王毅强调，中国开展疫苗国际合作，不谋求任何政治目的，没有任何经济利益盘算，也从不附加任何政治条件。我们唯一的目标，就是让疫苗成为全球公共产品，真正成为世界人民的疫苗，助力全球早日战胜疫情。

(责编：袁勃、牛镛)

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