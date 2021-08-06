中国携手各国共同应对新冠肺炎疫情挑战。图为2020年4月12日，在伊拉克巴格达，中国援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组成员正在架设CT设备。

新华社记者 张 淼摄

近年来，四川省华蓥市积极调整农业种植结构，通过“合作社+农户+农旅”的模式，大力发展特色农产品种植，提高农业产业化发展水平和市场竞争力，带动农民增收，助力乡村振兴。图为2021年6月14日，游客在当地的一座葡萄种植园内采摘。

邱海鹰摄（人民视觉）

斯里兰卡科伦坡港口城项目是中斯“一带一路”建设的标志性项目之一。图为2020年9月23日，科伦坡港口城内最大的一座人行桥正在施工。

新华社发

中国共产党成立以来，一直不断探索适合自身的发展道路，为国家谋发展、为人民谋福祉。在提升本国人民生活质量的同时，中国共产党秉持人类命运共同体理念，与世界各国分享发展机遇，为促进人类进步事业而奋斗

孟加拉国前驻华大使胡玛云·卡玛尔——

通过多边主义途径解决复杂国际问题

本报记者 胡博峰

自1969年从达卡大学毕业后，胡玛云·卡玛尔就一直从事外交工作。1996年，卡玛尔首次来到中国访问；2000年，他被委任为孟加拉国驻华大使，在中国度过了近3年时间。

在华期间，卡玛尔深入走访了中国多个城市和地区。其中，上海给他留下的印象格外深刻。“上海是中国共产党第一次全国代表大会会址所在地，见证和记录了中国共产党的早期发展历程。”卡玛尔曾到中共一大会址进行参观访问。尽管时隔多年，他仍对那栋石库门建筑的一砖一瓦印象颇深。“正如毛泽东同志所指出的，‘中国产生了共产党，这是开天辟地的大事变’。自从有了中国共产党，中国革命的面貌焕然一新，并不断从一个胜利走向另一个胜利。”在中国共产党的诞生地，卡玛尔看到了改革开放以来上海在各领域取得的巨大发展，对毛泽东同志的话产生了强烈的认同感和共鸣感。

在中国共产党的带领下，过去几十年里，中国的经济社会面貌发生了翻天覆地的变化。如今，中国经济正从高速增长向高质量发展转变。“在中国这样一个人口众多、幅员辽阔的国家，在经济、社会、文化等各方面实现快速、平衡、可持续的发展，殊为不易。”

在卡玛尔眼中，中国能在短时间内实现生产力的跨越式发展、成为世界第二大经济体，是由于其不断深化改革、扩大开放，并通过制度创新增强自身发展的内生动力。

如今，已过古稀之年的卡玛尔仍密切关注着中国的发展，并活跃在促进孟中两国友好交往的第一线。他经常阅读《习近平谈治国理政》，书中有关坚持以人民为中心、全面深化改革、全面建成小康社会等方面的内容让他倍感兴趣。

卡玛尔尤其认同中国所秉持的人类命运共同体理念。在他看来，中国提出的共建“一带一路”倡议推动包容性增长，为促进各国发展、推动全球合作提供了中国方案，是推动构建人类命运共同体的一个实践范例。

当前，国际形势复杂多变，传统和非传统安全挑战凸显。在完善全球治理体系方面，中国正发挥着日益重要的作用。卡玛尔表示，“中国在发展过程中不搞强权霸权，对所有国家平等相待，通过多边主义途径解决复杂国际问题，值得其他国家学习借鉴。”

7月1日，中国举行了庆祝中国共产党成立100周年大会。在采访最后，卡玛尔向中国和中国共产党送上了诚挚祝福，“在中国共产党的领导下，中国人民未来一定能不断书写新的成就！”

国际农业发展基金驻华代表马泰奥——

为其他国家摆脱贫困提供了借鉴和希望

本报记者 李欣怡

国际农业发展基金驻华代表马泰奥与中国有着特殊的缘分。马泰奥的祖母是华人，从孩童时期起，他就经常听祖母讲述有关中国的故事。这让马泰奥从小就对中国产生了亲切感和好奇心。

国际农业发展基金是联合国的一个专门机构。2014年起，马泰奥作为国际农业发展基金的中国项目负责人来到北京工作。7年来，马泰奥深入走访中国多个农村地区进行考察。在湖北省，他看到当地根据自然条件调整农业结构，发展茶叶、柑橘、畜牧、林果等特色产业；在湖南省，政府借助数字化手段，以网络带货等方式为农民拓宽产品销售渠道。中国各地因地制宜，采取多样化的减贫政策和减贫手段，让马泰奥印象深刻，也让他深切感受到中国共产党领导人民打赢脱贫攻坚战的坚定决心。

2020年底，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。“消除贫困是一项复杂的系统性工程。几乎没有哪个国家能像中国一样，在短时间内取得如此巨大的发展成就。”多年来，目睹贫困地区民众的生活不断获得改善，中国减贫政策的高效性和连续性让马泰奥深有感触。他表示，中共十八大以来，中国实施精准扶贫，深入调研贫困人口分布、致贫原因等信息，并以此为依据采取配套扶贫措施，让农村地区日益焕发生机。“中国的发展经验为其他国家摆脱贫困提供了借鉴和希望。”

马泰奥表示，当前，世界各国面临着气候变化、粮食安全等诸多全球性挑战，没有一个国家能够独善其身。中国倡导可持续发展理念，坚定支持南南合作，为解决全球发展问题贡献了中国方案。其中，中国提出的共建“一带一路”倡议就为促进国际合作、提升沿线国家发展水平提供了大量机遇。 “近年来，中国在环境治理方面成果显著。在很多地方，曾经的荒山被绿色植被所覆盖，人们对传统能源的依赖性也有所降低，城市空气质量与我刚来时相比有了明显改善。”马泰奥注意到，中国承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。为此，各地正加速转变发展方式，推动实现绿色发展。马泰奥认为，绿色、节能、低碳产业的发展将进一步提升中国的发展质量，增强中国发展的可持续性。

中国共产党自成立至今，一直带领中国人民不断探索符合自身特点的发展道路，致力于促进国家发展、增进人民福祉。在此过程中，中国注重社会发展的公平性，着力缩小城乡差距，让发展成果惠及全体人民。马泰奥认为，在经济社会发展过程中，中国政府充分调动各种资源，广泛动员社会各界力量，推动各领域发展不断迈上新台阶，体现了中国“集中力量办大事”的制度优势。在中国共产党迎来百年华诞之际，马泰奥表示，“我相信，在中国共产党的带领下，中国社会必将进一步实现繁荣发展，人民生活将更加幸福！”

瑞典席勒研究所所长乌尔夫·桑德马克——

中国在全球治理体系中发挥着日益重要的作用

本报记者 张慧中

2019年，瑞典席勒研究所所长乌尔夫·桑德马克第一次来到中国访问。中国各地的现代化基础设施，让桑德马克印象深刻，“中国的发展程度超出了我的想象。”那次的访华经历，让他目睹了在中国共产党的领导下，中国这样一个幅员辽阔、人口众多的国家在各领域是如何实现有序组织和运行的。

作为一名学者，桑德马克密切关注着中国和中国共产党的发展历史。近年来，他与中国有了更多接触。“与中国共产党党员干部的交流，让我对中国实施的改革开放等各项方针政策有了更深一步的理解。”通过与学术界、企业界等工作在各领域的中国共产党党员进行实地沟通，桑德马克加深了对中国国情的了解，对中国共产党党员的认识也更加立体全面。

2020年，经过8年持续奋斗，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。桑德马克回忆道，他曾前往河北省行唐县参观考察。在那里，他看到当地政府因地制宜，帮助农民生产核桃油等特色农产品，还建立了符合欧洲标准的服装工厂，为民众创造了稳定收入。此外，为保障当地残障人士及孤寡老人等弱势群体的权益，当地政府还为他们建立了设施齐全的养老机构。这些举措提高了当地民众的生活质量，让桑德马克印象深刻。

中国在脱贫攻坚领域取得的伟大成就让桑德马克深感钦佩，他迫切希望了解中国的做法和经验。2017年底至2018年初，由中共中央对外联络部组织的中共十九大精神宣介会在瑞典、意大利、阿根廷等全球多国举行。桑德马克受邀参加了在瑞典举办的宣介会。在会上，他了解到，在中国共产党的带领下，中国政府针对不同贫困家庭的实际情况，提供切实可行的扶贫方案。在桑德马克看来，中国的扶贫政策切实有效，让中国人民过上了有尊严的体面生活，这一经验值得很多国家学习。

桑德马克注意到，目前中国还通过推广职业教育、引进先进生产技术等方式，在农村地区进一步推进高质量发展。“这体现了中国扶贫事业的前进方向。”桑德马克认为，全球很多国家尤其是发展中国家仍需要与贫困做斗争，中国在减贫领域的方案为这些国家带来了希望，也提供了借鉴。

当前，国际形势中不稳定不确定因素增多，中国在全球治理体系中发挥着日益重要的作用。桑德马克认为，在中国共产党的领导下，中国在同各国的交流合作中不断探索着形式和内容的创新。其中，中国2013年提出的共建“一带一路”倡议，秉持共商共建共享理念，与世界各国加强合作、分享机遇。

今年是中国共产党成立100周年。在桑德马克眼中，中国共产党党员普遍有着良好的文化素养。同时，很多干部在发展经济方面有着丰富的实践经验。“一直以来，我对中国共产党干部都有着业务水平高、工作务实严谨的印象。在与他们的接触当中，我的这一印象不断得到验证和强化。在中国的发展过程中，中国共产党向世界展现了出色的领导能力。”

巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯——

找到一条适合自身的发展道路

本报记者 吴 杰 张慧中

“在俄国十月革命的影响下，社会主义成为许多国家赢得民族独立、解放和发展的重要选择。在此背景下，中国共产党应运而生。”回望中共百年峥嵘岁月，巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯对记者表示，“中国共产党的成立是近现代中国历史上具有里程碑意义的事件。”

桑托斯对中国共产党的发展历程有着较为深入的了解。她表示，1921年成立后，中国共产党的主要任务是推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山，实现民族独立和人民解放。经过28年艰苦斗争，中国共产党带领人民完成了新民主主义革命，成立了中华人民共和国。“如果没有中国共产党，就不会建立新中国，也不会实现今天的发展成就。”

新中国成立之初，面对各领域百废待兴的重重挑战，中国共产党团结带领人民，实现了对农业、手工业、资本主义工商业的一系列社会主义改造。“中国共产党人始终为推动社会发展和增进人民福祉不懈奋斗，在中国的社会主义建设中发挥了坚强的领导力。”桑托斯认为，这正是中国共产党自成立以来，一直受到广大人民群众衷心拥护的一个重要原因。

1978年以来，中国实施改革开放，推行家庭联产承包责任制等多项举措，逐步形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，社会主义市场经济不断发展和完善。“改革开放推动中国进入了一个新的发展阶段。”几十年来，中国消除了绝对贫困，成为世界第二大经济体，经济保持长期平稳发展，让桑托斯倍感钦佩。“坚持以马克思主义为指导，毫不动摇地坚持中国共产党领导、坚持走中国特色社会主义道路，是中国取得举世瞩目的经济发展成就的根本保证。”

当前，国际局势复杂多变，单边主义、保护主义抬头，极大损害了各国利益。中国秉持人类命运共同体理念，在全球治理体系中发挥着日益重要的作用。2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，这是人类命运共同体理念的一项伟大实践。截至今年6月，中国已同140个国家和32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，该倡议已成为世界规模最大的国际合作平台。桑托斯认为，中国是多边主义的坚定维护者。中国秉持共商共建共享理念，提倡互利共赢、友好合作，给世界各国带来了新机遇。“共建‘一带一路’倡议为推动世界经济发展贡献着重要力量。”

今年是中国共产党成立100周年，桑托斯表达了真诚的祝福。她认为，一个世纪以来，中国共产党带领中国人民不断取得新的发展成就，关键在于其能够将马克思主义与中国实际相结合。“中国共产党不是教条主义者。从成立之初，中国共产党人就具备这样的特质：他们善于创造性地结合本国国情，找到一条适合自身的发展道路。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)