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IMF批准6500亿美元特别提款权分配方案

2021年08月06日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报华盛顿8月5日电  （记者吴乐珺）国际货币基金组织（IMF）理事会2日批准了规模为6500亿美元的新一轮特别提款权普遍分配方案，以增加全球流动性。

　　国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，这是该组织历史上规模最大的一次特别提款权分配。本轮分配将使所有成员受益，满足全球各经济体对储备的长期需求，提升全球经济的抗风险能力和稳健性。

　　本轮特别提款权普遍分配定于本月23日生效，将按照现有份额比重提供给各成员。其中，约有2750亿美元提供给新兴市场和发展中经济体，帮助应对疫情影响。

　　国际货币基金组织表示，将继续与成员开展积极沟通，以确定较富裕成员向较贫穷和较脆弱成员自愿转借特别提款权的可行选项，支持疫后复苏，并促进有韧性、可持续的经济增长。

　　特别提款权是国际货币基金组织于1969年创造的一种用于补充成员官方储备的国际储备资产。特别提款权的价值基于一篮子货币——美元、欧元、人民币、日元和英镑。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月06日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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