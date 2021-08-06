本报驻泰国记者 孙广勇

作为共建“一带一路”产能合作的重要平台，位于泰国“东部经济走廊”核心区域的泰中罗勇工业园已吸引167家中资企业入驻，累计工业总值超160亿美元。近日，记者来到泰中罗勇工业园，探访园区企业的生产运营情况。

入驻企业从30多家发展到167家

记者沿着曼谷通往东部地区的7号公路前行，道路上不时驶过满载货物的大卡车、集装箱车。近年来，泰国政府大力推动“东部经济走廊”建设，即在东部沿海的罗勇、春武里和北柳三府设立经济特区，通过加强基础设施建设、实行一系列投资优惠政策，吸引高附加值产业落户。

走进泰中罗勇工业园，各类厂房整齐地排列在道路两侧。作为中国首批境外经贸合作区之一，入驻罗勇工业园的中资企业数量从建园之初的30多家发展到如今的167家，泰籍员工达4万人，成为中国传统优势产业在泰国的产业集群中心与制造业出口基地。

“工厂现在正常生产，日产2000套空调。”在去年竣工投产的奥克斯空调泰国工厂厂房内，工人们正在紧张有序地组装、检测。该厂制造副经理张小波介绍说，工厂投产以来，在智能化设备、自动化生产等五大方面进行重点升级，目标是打造空调生产领域的智能化新标杆。

中国汽车轮胎模具制造商豪迈集团是全球主要汽车轮胎模具设计、制造、使用和管理商，占有30%以上的国际市场份额。豪迈（泰国）有限公司自2014年建厂以来，年产销量实现约60%的增长。车间内，雕刻机在轮胎侧板上流畅地刻制，不一会儿，模具上轮胎侧面的花纹就显露出来。这些设备大部分由公司自主研发，自动化水平很高，一名工人可以同时操作4台机器。

“在实行严格防疫措施的同时，工厂保持高效运转。两班工人轮流作业，满足了客户需求。”豪迈（泰国）有限公司总经理邱金亮介绍说，2020年公司订单达两亿元人民币，80%产品出口欧美，20%供应泰国当地汽车轮胎厂家。

“园区里上百家企业基本处于正常生产状态，部分企业的订单量不降反增。”罗勇工业园高级顾问徐根罗认为，全球疫情反复，让许多制造业企业更加重视供应链安全、生产基地布局和智能制造等问题，未来企业转型升级和全球化、区域化合作步伐将进一步加快。

新技术新模式拓展新市场

近年来，越来越多中国新技术、新材料企业入驻园区。2019年9月投产的鼎亨新材料公司安装了不少国际领先的生产设备。在一个满是电脑屏幕的操作间内，技术员正在操作切割铝箔的轧机。“工厂年产铝箔约8万吨，不仅在泰国市场供不应求，还出口欧美等地。”公司总经理胡文倩说。

在腾晖技术（泰国）有限公司，记者看到一块长166毫米、能提供6.2瓦电量的电池。今年1月，高效光伏电池大尺寸项目首片PERC电池顺利出产，实现了泰国首创。

2015年，腾晖光伏落户罗勇工业园，为泰国带来第一个由外资企业投资的光伏板项目。几年来，腾晖PERC电池第三方测试效率已达23.56%，正积极研发效率有望超过24%的下一代PERX电池技术。项目还带动了当地组件销售和电站开发业务，其产品辐射到东南亚及周边地区和欧美市场。

疫情防控期间，罗勇工业园利用数字技术，探索出一整套“云招商”“云服务”新模式，2020年吸纳20家新企业入园，今年截至目前已迎来7家企业入园。“工业园区总占地12平方公里，第一期、第二期招商已结束，第三期开发也步入尾声。”泰中罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌说。

彰显泰中合作巨大韧性和潜力

面对新冠肺炎疫情考验，中泰两国克服困难，持续推进务实合作，双边贸易逆势增长。“‘东部经济走廊’发展战略与共建‘一带一路’合作深入对接，来自中国的投资、贸易和技术对于促进泰国经济发展至关重要。”泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼表示，越来越多中国投资者表现出投资意愿，预计今年“东部经济走廊”项目投资总额有望达到4000亿泰铢（1美元约合33泰铢）。

“在很大程度上，今年泰国的经济复苏同与中国的合作有密切关系。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，在欧美市场疲弱的情况下，中国市场显得更加重要。去年泰中双边贸易额同比增长7.5%，今年前4个月双边贸易额同比增幅高达37%，显示出两国经贸合作的巨大韧性和潜力。

蔡伟才表示：“中国投资者视泰国为面向东盟乃至全球市场的重要生产基地。除了电子商务和制造业等领域，泰国的基础设施和新能源建设也对中国企业具有吸引力。”据泰国投资促进委员会统计，2019年中国首次超过日本成为泰国最大境外投资来源地，双方投资合作前景广阔。

泰国副总理兼商业部长朱林表示，随着泰中双边关系不断深化，各领域合作尤其是经贸合作日益紧密。未来在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）合作框架下，“两国合作将迎来更大发展空间，为泰国经济复苏增添动力”。

（本报曼谷8月5日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)