我们敦促美方重信守诺，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，不要向“台独”分裂势力发出错误信号，不要危害台海和平稳定，不要损害两岸同胞福祉

8月4日，美国防部国防合作安全局宣布批准向台湾出售价值约7.5亿美元的武器计划。此举粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，违背国际法和国际关系基本准则，更违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础和根本前提。1982年，中美共同发表“八·一七”公报，美方明确承诺“美国不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策，它向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年供应的水平，它准备逐步减少它对台湾的武器出售，并经过一段时间导致最后的解决”。然而，美方一再食言背信，违背向中国政府和人民所作的明确承诺，充分暴露其“以台制华”的图谋。

此次美国防部批准对台军售，是美国“打台湾牌”的又一例证。在当前两岸关系形势下，美国这种不负责任的行径，不但向“台独”分裂势力发出严重错误信号，加剧台海局势的紧张与复杂程度，也给正处于困难中的中美关系带来更大的不确定性。希望美方不要再延续上一届政府的极端和错误对华政策，挑战中国底线。如果美方执意妄为，一意孤行，中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施。

美方必须明白，中国政府在台湾问题上没有任何妥协余地和退让空间。中国军队有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂行径，坚定捍卫国家主权统一和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。“以台制华”的图谋过去没有实现，现在不可能实现，将来更不可能实现。

民进党当局陷入“倚美谋独”美梦，换来的只是一枕黄粱。有台湾学者一针见血地指出，在美国眼中，台湾依然是棋子，一颗随时可被抛弃和牺牲的棋子。随着祖国大陆综合实力不断提升，两岸实力差距不断拉大，两岸关系发展的主导权越来越牢固地掌握在祖国大陆手中。任何“挟洋自重”、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。

中国必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变。日前，美国常务副国务卿舍曼来华时重申，“美坚持一个中国政策，不支持台湾‘独立’”，希望美方说到做到。我们敦促美方重信守诺，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，不要向“台独”分裂势力发出错误信号，不要危害台海和平稳定，不要损害两岸同胞福祉。民进党当局须悬崖勒马、迷途知返，停止一切谋“独”挑衅。“挟洋自重”没有出路，只会把台湾民众推向灾难。

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)