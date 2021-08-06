新冠病毒要溯源，政治病毒也要溯源。坚持科学溯源的正确方向，肃清政治溯源的赘痈流毒，各方责无旁贷

当前，新冠肺炎疫情肆虐全球，任何负责任的政府和有良知的科学家都应团结合作、全力抗疫。然而，美国始终在新冠病毒溯源问题上颠倒是非、混淆黑白，毫无根据地翻炒“实验室泄漏论”等陈词滥调，持续将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化。美国政治操弄病毒溯源给全球抗疫合作蒙上阴影，也人为将溯源问题分化出两条道路，严重干扰国际溯源研究合作。

第一条道路是中国倡导并推进的科学溯源，也是溯源工作的应有之义。中国在疫情初期便以严肃和负责任态度率先开展溯源工作。去年5月，中方在第七十三届世界卫生大会视频会议上强调，要加强信息分享，交流有益经验和做法，开展检测方法、临床救治、疫苗药物研发国际合作，并继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。中国两次邀请世卫组织专家来华开展溯源研究。今年初，来自美国、英国、日本、澳大利亚等10国的国际权威专家同中国权威专家组成联合专家组，在华开展了为期28天的联合研究，专家组共同分析数据、共同走访交流、共同深入研究，“想去的地方都去了，想见的人都见了”，明确得出了“实验室泄漏极不可能”的结论，给出了在全球更广范围内开展溯源研究等一系列重要建议。这些权威和科学结论的形成，遵循了世卫组织程序，采取了科学方法，理应得到认可和尊重，并在此基础上继续开展下阶段溯源工作，在多国多地共同开展溯源研究。中国已基于这份报告向世卫组织秘书处提交了下阶段全球溯源工作的中国方案。

第二条道路是美国操纵和鼓噪的政治溯源，正日益干扰破坏科学溯源的正确方向。这条邪路上布满美国制造、美国散播的政治病毒：一是甩锅推责，转嫁自身抗疫失败带来的政治压力；二是伪多边、真霸权，将世卫组织和科学合作机制视为“合则用，不合则弃”、服务一己政治私利的工具；三是造谣抹黑，大肆编造不实信息和谎言；四是背离科学，以情报溯源取代科学调研，胁迫打压专家学者，企图制造“寒蝉效应”；五是倒打一耙，罔顾国际社会关切，避而不谈美国德特里克堡生物实验室及200多个美国海外生物实验室的诸多疑云。这些政治病毒严重毒化了溯源应有的客观公正氛围，破坏了溯源国际合作的基础，如不肃清，则科学溯源无从谈起。

谎言掩盖不了真相，公道自在人心。在全球疫情形势依旧复杂严峻的情况下，美国借溯源问题搞政治操弄的做法招致国际社会广泛质疑和普遍反对。截至目前，70多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明等方式，支持中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，捍卫科学溯源的人间正道。这些正义声音充分证明，在科学面前，任何信口雌黄、无中生有的谎言都将无所遁形。

新冠病毒要溯源，政治病毒也要溯源。坚持科学溯源的正确方向，肃清政治溯源的赘痈流毒，各方责无旁贷。事实上，美国是新冠病毒来源重大嫌疑国，也是政治病毒溯源的重点对象国。美国如果真的关心病毒源头问题，就应开放德特里克堡等实验室接受国际调查，而不是罔顾事实、挑战科学，执意在政治溯源的邪路上越走越远。

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)