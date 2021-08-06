人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅出席第十一届东亚峰会外长会

2021年08月06日05:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京8月5日电  国务委员兼外长王毅4日晚以视频方式出席第十一届东亚峰会外长会。

　　王毅表示，东亚峰会成员汇聚全球疫苗主要生产国、亚太重要经济体和应对气候变化中坚力量，应团结合作，积极作为，在抗击疫情、恢复经济方面作出应有贡献。

　　一是秉持科学精神，共促抗疫合作新举措。要持续扩大疫苗供应，加快接种进度，同时加强疫苗更新迭代研发合作，共建区域疫苗生产和分配中心。

　　二是推动绿色发展，打好疫后复苏新底色。要携手应对气候变化，推动人与自然和谐共生。中国将坚定走绿色、低碳、可持续发展之路，积极参与应对气变国际合作。

　　三是加强东盟中心地位，维护国际公平正义。中方支持东盟发表倡导多边主义的声明，愿同各方共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。同时，应警惕各种伪多边主义，尤其要抵制假借多边主义在本地区挑动集团对抗。

　　王毅最后表示，中国作为负责任国家，愿同各方一道，为推动峰会聚焦抗疫和经济复苏合作，为有效应对各种全球挑战作出自己新的贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月06日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部