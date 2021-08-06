2021年是“十四五”开局之年。近期发布的数据显示，上半年中国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，质量效益稳步提高。国际专家和友好人士认为，中国的发展更加开放、创新、可持续，将为各方提供更多合作共赢机遇。

“以可持续方式平衡经济增长与能源利用”

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

日前，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易，成为全球规模最大的碳市场。首日收盘累计成交量410万吨，成交额超过2亿元人民币。

比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森说，中国全国碳排放权交易市场上线交易，是中国在绿色发展道路上迈出的又一坚实步伐，充分体现了中国在应对气候变化方面的责任担当。最近几年，她到中国贵州、四川、浙江等地采访，深刻感受到“绿水青山就是金山银山”理念深入人心。很多农村地区通过生态文明建设，不仅改善了生活环境，而且实现了脱贫致富。“中国是一个人口大国，也是一个发展中国家，能在短时间里走出一条绿色发展之路，着实不易。这不仅需要决心，更需要智慧。中国在可持续发展方面所积累的成功经验值得很多国家学习。”

美国新墨西哥州州立大学教授韩慕肯表示，“十四五”时期，中国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。“绿色发展不仅意味着减少化石燃料消耗，还意味着以可持续方式平衡经济增长与能源利用。”

日本贸易振兴机构武汉代表处首席代表佐伯岳彦表示，看到中国全国碳排放权交易市场上线交易，他感到由衷高兴。“日本企业可以在其中发挥作用。我们希望通过举办环保洽谈会等方式尽自己的一份力量。”

“中国在科技创新领域取得举世瞩目成就”

今年1月，由中国自主研发设计、自主制造的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车及试验线正式启用，设计时速620千米，标志着中国高温超导高速磁浮工程化研究实现从无到有的突破。日本《日经亚洲评论》认为，磁悬浮列车的推出彰显了中国的技术实力。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。

2021年上半年，中国高技术制造业增加值同比增长22.6%、全国网上零售额同比增长23.2%、高技术产业投资同比增长23.5%，研发人员总量连续8年稳居世界首位……

俄罗斯中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫认为，近年来，中国政府不断加大科技领域投入，大力培养科技人才，自主创新取得长足进步和巨大成就。“十四五”规划和2035年远景目标纲要从强化国家战略科技力量、提升企业技术创新能力、激发人才创新活力、完善科技创新体制机制等方面作出部署，中国政府陆续出台相关政策，鼓励科技创新，中国企业和人才的创新活力将竞相迸发。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，在创造经济发展的所有要素中，人才至关重要。中国人力资源和社会保障部日前出台《“技能中国行动”实施方案》，将有助于培养更多高技能人才，为经济高质量发展提供人才保障，助力中国科技强国建设。

曼森关注到，近期中国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功，在欧洲引起很大反响。“欧洲媒体普遍认为，中国之所以能在太空走得越来越远，其中一个重要原因就是注重创新。得益于创新驱动发展战略，中国在科技创新领域取得举世瞩目成就。”

“为全球经济复苏和发展带来新动力”

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“持续深化要素流动型开放，稳步拓展制度型开放，依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场。”“实行高水平对外开放 开拓合作共赢新局面。”

数据显示，今年上半年，中国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%。货物贸易进出口总值18.07万亿元，比去年同期增长27.1%。

《建设高标准市场体系行动方案》发布，《关于加快构建新发展格局的指导意见》审议通过，《“十四五”商务发展规划》出炉，浙江高质量发展建设共同富裕示范区落地，数字人民币试点扩容，支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区，赋予浦东新区改革开放新的重大任务……向着构建新发展格局发力，中国全面深化改革的积极姿态、不断释放的市场潜力，吸引全球目光。

希腊学者、国际关系和中国问题专家佩拉·卡尔帕索塔基表示，中国持续扩大开放、深入开展对外合作从未停步，为在中国和全球开展业务的海内外企业带来机遇。“未来，中国庞大的内需市场将和外部市场更为紧密结合，为经济增长提供更稳定动力。这是提高中国经济发展水平的战略选择，也将为全球经济复苏和发展带来新动力。”

曼森认为，当前经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，在这种形势下更需要开放合作。只有开放合作才能引领全球经济重回增长轨道。中国不仅继续向世界各国敞开其巨大的消费市场，还进一步缩减外商投资准入负面清单，允许外商在更多领域投资经营。中国高水平对外开放，不仅有利于中国经济可持续发展，也有助于世界经济尽快从疫情影响中复苏。

韩慕肯表示，中国不断提升对外经济合作水平，深化共建“一带一路”经贸合作，积极参与全球经济治理。中国的努力，将推动经济进一步发展，也有助于共建开放共享的世界经济。

（本报北京、东京、布鲁塞尔、华盛顿、莫斯科、罗马8月5日电 记者曲颂、刘军国、岳林炜、任彦、李志伟、张光政、韩硕）

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 03 版）

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