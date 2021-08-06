新华社北京8月5日电 国务委员兼外交部长王毅5日晚主持新冠疫苗合作国际论坛首次会议时，总结了会议达成的五点共识：

第一，与会各方都重申新冠疫苗作为全球公共产品具有重要意义，呼吁各方为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性继续努力，加强各国政府、企业和国际组织合作，尽可能向发展中国家特别是最不发达国家提供疫苗。

第二，各方都认为应根据世卫组织要求，以最高卫生标准开展疫苗研发和生产，提供安全、有效、高质量、可负担的新冠疫苗，并通过出口、捐赠、联合研究、授权生产和技术转让等方式提升发展中国家疫苗产能。

第三，各方都支持世界贸易组织等国际机构早日就新冠疫苗知识产权豁免作出决定。期待各国继续支持世卫组织推进“新冠疫苗实施计划”，呼吁多边金融机构为发展中国家采购和生产疫苗提供包容性融资支持。

第四，各方都期待进一步加强疫苗国际合作，推动疫苗在世界各国公平合理分配。我们反对“疫苗民族主义”，呼吁解除有关疫苗和原材料的出口限制，支持本国企业开展疫苗研发、生产国际合作。

第五，各方重申世卫组织紧急使用清单制度的重要性，呼吁各国政府在研究入境管控措施时，采取科学、非歧视性原则，尊重世卫组织有关认证制度，各国应加强疫苗监管政策的沟通协调。

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