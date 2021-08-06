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王毅：中国在疫苗国际合作中做到了“四个率先”

2021年08月06日05:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月5日电 国务委员兼外交部长王毅5日晚主持新冠疫苗合作国际论坛首次会议时表示，中国在疫苗国际合作中做到了“四个率先”。

　　中国率先向全球分享新冠病毒全基因序列，助力各国加速启动疫苗研发。

　　中国率先在海外开展新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验，后续又同20多国开展研发合作。目前，4款中国疫苗在100多国获准使用，2款进入世卫组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单，安全性有效性得到国际权威认可。这是中国与发展中国家的共同成就。

　　中国率先向有需要的发展中国家提供疫苗，在国内产能尚未形成规模、自身接种需求急剧上升情况下，中国自2020年9月起就开始向有急需的国家提供疫苗，已经并正在向100多个国家捐助疫苗，同时向60多个国家出口疫苗，总量已超过7.7亿剂，居全球首位。

　　中国率先同发展中国家开展疫苗合作生产。阿联酋、埃及、印尼、巴西已经分别成为本地区首个拥有新冠疫苗生产能力的国家，书写了发展中国家团结自强的新篇章。

　　中国还积极向“新冠疫苗实施计划”、联合国维和人员和国际奥委会提供疫苗。不久前，中国发起了“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，欢迎更多国家加入。

(责编：牛镛、袁勃)

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