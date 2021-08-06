新华社北京8月5日电 新冠疫苗合作国际论坛联合声明

阿根廷、巴西、智利、中国、哥伦比亚、多米尼加、厄瓜多尔、埃及、匈牙利、印度尼西亚、肯尼亚、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、巴基斯坦、菲律宾、塞尔维亚、南非、斯里兰卡、泰国、土耳其、阿联酋和乌兹别克斯坦，于2021年8月5日在新冠疫苗合作国际论坛首次会议期间，共同发表联合声明。

一、我们认为新冠肺炎疫情大流行是全球面临的共同挑战，应秉持人类卫生健康共同体理念，坚持人民至上、生命至上，团结协作应对疫情挑战。

二、我们强调新冠疫苗作为全球公共产品的重要意义，呼吁各方为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性继续努力，尽可能向发展中国家特别是最不发达国家提供疫苗。

三、我们呼吁世界各国与利益攸关方合作，增加国家、区域和全球疫苗研发和生产，根据世界卫生组织要求，以严格标准开展疫苗研发和生产，提供安全、有效、高质量的新冠疫苗。

四、我们支持世界卫生组织通过“新冠疫情应对工具加速计划”及其“新冠疫苗实施计划”获得疫苗，鼓励有条件的疫苗生产国向“新冠疫苗实施计划”提供更多疫苗，呼吁多边金融机构和其他国际组织为发展中国家采购疫苗、提高疫苗生产能力提供包容性融资支持。

五、我们强调疫苗多边主义的重要性，呼吁各国增强国际合作机制与协作，摒弃“疫苗民族主义”，解除有关疫苗和原材料的出口限制，包括通过技术转让等方式，支持本国企业开展疫苗研发、生产、公平分配等国际合作，确保疫苗跨境运输畅通。

六、我们呼吁各方支持世界贸易组织继续推进新冠疫苗知识产权豁免，强调需要展现灵活性、务实性和紧迫性。我们鼓励各国通过开展联合研发、授权生产和技术转让等方式进一步加强疫苗产能国际合作，继续采取具体措施提升发展中国家疫苗产能。

七、我们强调世界卫生组织紧急使用清单制度的科学和重要性，呼吁各国政府在研究放松对疫苗接种者入境管控措施时，采取公平、合理、科学、非歧视性原则，尊重世界卫生组织根据此原则提出的建议，并加强疫苗认证和监管政策沟通协调。

八、我们听取了疫苗企业代表的报告，欢迎他们取得的合作成果。我们决心进一步采取共同行动，与企业和利益攸关方接触，并支持他们参与疫苗国际合作，增加疫苗产量，提升本地生产能力，共同促进全球疫苗公平、可负担、及时、普遍、合理分配，欢迎更多伙伴加入。

(责编：袁勃、曹昆)