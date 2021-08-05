新华社达喀尔8月5日电（记者邢建桥）塞内加尔记者阿马杜·迪奥普日前在当地媒体发表署名文章表示，国际社会不应怀疑中国在疫情溯源过程中所展现出的诚意。

迪奥普在塞内加尔最大报纸《太阳报》上说，中国已经允许世界卫生组织的国际专家访问中国进行病毒溯源研究。“世界卫生组织的国际专家与中国合作，访问了中国武汉，从‘实质上’排除了美国捏造的病毒来自实验室泄漏的指控。”

他强调：“他们还得出结论，这种病毒‘极不可能’来自实验室，同时更倾向由动物传染人类的传染链。”

迪奥普同时赞扬中国为其他国家，尤其是发展中国家，在抗击疫情期间提供医疗物资、疫苗和其他卫生资源。

他呼吁人们认清美国“总是把病毒的起源归咎于中国”的真正动机。他说，中国成为这场疫情中表现出色的大国，这似乎成了美国发动“战争”的一个好借口，这是美国出于地缘政治和地缘战略的考量。

迪奥普强调，国际社会的当务之急是寻找新冠疫情的解决方案，把重点放在寻找如何解决新冠疫情以及疫情过后的工作上。各方应该协调努力、团结全球力量积极抗击疫情。

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