新华社金沙萨8月4日电 专访：新冠病毒溯源是科学问题，应由科学家来解决——访刚果（金）国家生物医学研究院院长穆荫贝

新华社记者史彧

刚果（金）国家生物医学研究院院长、刚果（金）新冠疫情防控跨部门委员会协调人让-雅克·穆荫贝日前在接受新华社记者专访时强调，新冠病毒溯源是“纯粹的”科学问题，必须由科学家来解决。

穆荫贝指出，新冠疫情发生以来，社交网络上充斥着各种谣言。中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告认为，新冠病毒由实验室泄漏极不可能。

穆荫贝强调，一些西方科学家在新冠疫情问题上频频发声，澄清谬误，却遭到打压，承受各种压力。他指出：“病毒溯源是纯粹的科学问题。我们必须给科学家时间来找到新冠病毒的源头。”

穆荫贝表示，非洲正在经历第三波新冠疫情，各国应该团结一致，积极开展疫苗接种行动，共同致力于跨越“疫苗鸿沟”。他说，疫情发生后，非洲与中国守望相助、并肩抗疫。中国向非洲多国提供疫苗，派遣医疗专家组和医疗队，非中抗疫合作为全球合作树立了典范。

穆荫贝还对中国支持刚果（金）抗击新冠疫情表示感谢。他说：“从埃博拉疫情到新冠疫情，中国与刚果（金）并肩作战，两国卫生合作成果丰硕。中国为刚果（金）援建医院，培养医疗人才。这些刚果人民都看在眼里。”

穆荫贝现年79岁，研究埃博拉病毒超过40年，曾参与世界上首次发现埃博拉病毒的科学研究，入选英国《自然》杂志2019年全球十大科学人物。

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