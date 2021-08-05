人民网安卡拉8月5日电 （记者王传宝）作为庆祝中国与土耳其建交50周年系列活动之一，中土经贸文化发展论坛5日在安卡拉国际会展中心通过线上线下结合方式举办。土耳其外交部副部长吉兰、中国文化和旅游部副部长张旭、土耳其文化和旅游部副部长雅乌兹、中国商务部部长助理任鸿斌以及中国驻土大使刘少宾等嘉宾出席了开幕式。

开幕式上，土耳其总统埃尔多安发来贺信，他表示，很高兴看到两国2010年建立战略合作关系以来，各领域关系日益发展并达到了应有的水平，相信本次论坛将进一步促进土中经贸、文化和其他领域的交流与合作。

吉兰在致辞中表示，在全球经济和贸易受疫情影响持续低迷的情况下，土中贸易合作逆势上扬，展示出两国友好关系的强大生命力，成为了全球国家间合作的典范，土中在各领域拥有广阔合作空间。

张旭通过视频致辞表示，近年来，两国文化和旅游关系始终保持健康稳定发展。中土两国悠久的历史、灿烂的文化和丰富的旅游资源使两国在旅游领域的合作前景广阔。随着两国关系的发展，双向旅游交流规模不断扩大，土耳其已成为中东地区中国游客第二大出境游目的地国。

刘少宾在致辞中表示，去年两国贸易合作在疫情中逆势增长，两国企业在土合作的大项目稳步推进，土农产品、水产品持续不断被送到中国人的餐桌，由伊斯坦布尔至西安的“铁路丝绸之路”将两国关系联接得更加紧密，人文合作一如既往地继续向前发展，相信在此基础上两国关系将迎来更加美好的未来。

本次论坛由土耳其—中国商业发展和支持协会、土耳其中资企业总商会联合主办，会期三天，双方将就扩大在矿业、食品、科技与信息、旅游、卫生等领域内的合作展开讨论。

开幕式上，中国五矿化工进出口商会、中国食品土畜进出口商会分别与土中商业发展和支持协会签署了战略合作伙伴协议。

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