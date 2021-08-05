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塞内加尔《太阳报》记者：中国有理由怀疑新冠病毒可能来源于美国

阿玛杜·迪奥普【塞内加尔】
2021年08月05日20:31 | 来源：人民网-国际频道
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日前，美国开始鼓噪新冠病毒溯源的第二阶段计划，这一举动再次挑起病毒起源问题的争论。美国始终将矛头指向中国，声称疫情起源于武汉实验室的病毒泄漏。然而，中国与世界卫生组织的联合调查结果已完全推翻了这一荒谬的假设。面对这样的情况，人们不禁发问：美国一直“甩锅”给中国的真实目的是什么？当务之急难道不应该是全世界紧密团结起来共同抗疫吗？

我们不必怀疑中国的诚意，因为世界卫生组织派遣的国际专家组已经到中国进行了两次溯源调查。然而，地缘政治以及地缘战略似乎卷进了这起流行病问题，尤其是中美关系问题成为其中的焦点。如今情况很明显，当中国成为全球唯一摆脱疫情困扰的大国，而且不可阻挡地向世界第一继续前进，美国朝着单方面抹黑或者孤立中国的方向越走越远。对美国来说，这应该是一场良性竞争。新冠疫情这样的紧急情况不应该成为发动恶意竞争的借口。人们希望看到的是，全世界紧密团结起来，齐心协力抗击疫情。中国身体力行，朝着这个方向努力，向多个国家尤其是发展中国家、非洲联盟以及加入“新冠疫苗实施计划”的成员国提供各种医疗物资和疫苗。

此外，中国与世卫组织的国际专家在武汉开展溯源合作，调查结果推翻了美国先前的假设。专家组认为病毒“极不可能”来自实验室。

在疫情暴发初期，许多国家本可以和中国加强合作，共同抗击疫情，然而，特朗普政府公然将新冠病毒称为“中国病毒”，恶意抹黑中国，这些举动无疑助长了病毒在世界范围内的传播。

美国对中国的无端指责导致了病毒溯源问题的政治化，中国同样有理由怀疑新冠病毒可能来源于美国德特里克堡实验室，并且谴责美国在这一问题上始终遮遮掩掩、缺乏透明度。

当下，找到应对新冠肺炎的有效办法更为迫切，美国不应该试图寻找“替罪羊”！人类命运和全球经济的未来值得我们改变做法，朝着寻找解决方案前进！

（本文作者阿玛杜·迪奥普（Amadou Diop），是塞内加尔《太阳报》记者。刘以爽、卿玉婷（实习生）翻译。）

(责编：于洋、吴成良)

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