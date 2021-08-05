新华社喀土穆8月5日电（记者马意翀 张延栋）中国首批赴苏丹阿卜耶伊维和直升机分队4日高标准通过联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）首次装备核查。

据悉，此次装备核查是该分队部署至苏丹阿卜耶伊后迎来的首次全面核查，历时近1个月，主要包括“通用装备、自我维持设备抵达核查”和“直升机初始核查”两个大项。

核查领队、来自尼泊尔的拉朱说：“你们（分队）的装备运行状况非常好，保障能力非常强，福利设施非常全，创造了任务区装备核查标准的历史新高，你们的到来为联阿安全部队注入了新活力，让我们看到了中国维和分队的实力。”

维和直升机分队指挥长褚志勤说：“我们的目标不只是顺利通过装备核查，还想通过装备核查更好地提升野外条件下装备维护水平，检视执行维和任务的自我保障能力，通过一流标准、一流作风，在国际舞台上更好地展示中国形象。”

据悉，中国首批赴苏丹阿卜耶伊维和直升机分队下设3个连，主要担负空中巡逻、战场侦察、伤员转运、人员输送、物资投递等任务。

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