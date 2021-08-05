新华社开罗8月4日电 综合新华社驻中东地区记者报道：全球新冠确诊病例已突破2亿例。受新冠变异病毒德尔塔毒株影响，中东地区部分国家疫情反弹，不过埃及和沙特阿拉伯两个地区大国疫情趋缓。

土耳其4日报告新增确诊病例26822例，累计确诊超过580万例，而6月中旬至7月初，日增病例均在5000例左右。土卫生部长科贾表示，德尔塔毒株已成为土耳其的病毒主要类型。专家认为，这次疫情反弹主要原因是政府7月解除了大部分疫情限制措施以及宰牲节假期大规模人员流动。

目前，土耳其累计接种疫苗超7432万剂，其中超2783万人完成了两剂接种，占总人口的33.5%。土新冠病毒科学委员会认为，应至少有70%的人口完成接种，才能构筑免疫防线遏制病毒蔓延。科贾近日强调，几乎所有住院患者都没有完成疫苗接种流程。

伊朗目前正遭受第五波疫情冲击，德尔塔毒株正在全国传播，单日新增确诊病例数屡创新高。据伊朗卫生部4日发布的数据，该国日增确诊病例39357例，累计确诊超400万例。伊朗卫生部门官员表示，未来10天内数据还将持续走高。

分析人士指出，伊朗这波疫情严重性远超以往，主要原因在于德尔塔毒株传染力强、民众落实防疫措施程度下降、疫苗接种进度不理想等。伊朗全国8000多万人口，目前只有约288万人完成两剂疫苗接种。卫生部门呼吁，民众即使已接种疫苗也应避免前往人群密集场所。

以色列卫生部4日数据显示，该国累计确诊病例885766例，累计死亡病例6503例。6月中旬，以色列在单日新增确诊病例降至个位数时解除防控措施，不久德尔塔毒株引发疫情反弹，以色列出现第四波疫情。目前，以单日新增确诊病例保持在2000例至3000例的高位。

以色列去年12月开始新冠疫苗接种工作，迄今已为930万人口中的约62%接种至少一剂疫苗，约56%完成两剂疫苗接种。从8月1日起，以色列向所有60岁以上的人提供第三剂疫苗接种。不过随着德尔塔毒株加速传播，以色列报告已接种者“突破感染”病例也呈增加趋势。

随着近期疫情反弹，以色列开始收紧防疫措施。7月29日，以恢复“绿色通行证”，接种完两剂新冠疫苗超过一周、或者曾感染新冠病毒已康复的民众可申请获得。只有持“绿色通行证”者才可以出入健身房、餐厅等公共场所。

7月中下旬以来，埃及卫生部公布的单日新增新冠确诊病例基本在50例左右。卫生部表示，这标志着埃及疫情已有明显好转，主要得益于推进疫苗接种和实行合理防疫措施。埃及国家研究中心病毒学教授穆罕默德·艾哈迈德·阿里在接受新华社记者采访时表示，尽管变异病毒带来了不确定性，但接种疫苗、戴口罩、保持社交距离仍然是有效防止疫情扩散的手段。

据沙特阿拉伯官方统计数据，沙特近期疫情比较稳定，日增确诊病例在1000例左右。沙特政府采取了一系列措施提高疫苗接种率。根据沙特商务部今年6月份出台的规定，自8月1日起，沙特居民至少接种一剂疫苗才可进入购物中心或其他商业网点。沙特教育部近日在一份声明中宣布，沙特各级学校和教育培训机构所有12岁以上的学生以及教职员工都需完成两剂疫苗接种才可以在新学年开始时返校，不适宜接种疫苗的人除外。

沙特卫生部数据显示，沙特目前疫苗供应较为充足，完成第一剂疫苗接种人数已达到总人口的70%以上，完成两剂疫苗接种人数已占总人口的20%。

叙利亚《祖国报》3日援引大马士革穆瓦萨特医院负责人伊萨姆·阿明的话报道说，当前叙疫情曲线处于低位，每日新增重症患者数较少。目前叙利亚不具备确认新冠变异病毒的能力，近期叙新增病例数下降可能与群体免疫有关。有大量民众感染后自愈，也有部分民众已接种疫苗。目前，叙新冠疫苗仍存较大缺口，但接种步伐有所加快，医疗系统人员、老年人为优先接种群体。

截至8月2日，约旦有304.4万人接种至少一剂疫苗，约占总人口30%，完成两剂接种者为229.2万人。约旦医疗事务顾问阿德尔·瓦哈德纳表示，完成两剂疫苗接种人口比例不低于70%才有望恢复正常生活。（参与记者：张栩、郑思远、施洋、高文成、尚昊、吴丹妮、冀泽、胡冠、陈霖、汪健、马意翀）

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