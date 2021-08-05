新华社北京8月5日电 国务委员兼外长王毅4日晚在出席第11届东亚峰会外长会时就南海问题阐明中方原则立场，期望各方在南海问题上做到“四个尊重”，要求域外势力不要再把黑手伸向南海。

王毅说，一是要尊重事实。中国最早发现、命名和开发利用南海诸岛及相关海域，最早开始并持续、和平、有效地进行管辖。二战后，中国政府依照《开罗宣言》和《波茨坦公告》规定，收复被日本非法侵占的南海诸岛，这构成了二战后国际秩序的重要组成部分。上世纪五、六十年代，美方曾多次向中方申请赴南沙群岛进行测量。日本等国官方出版的地图也把南沙群岛标属中国。这些都是有史可查、不容抹杀的事实。

二是要尊重法律。根据国际法，中国拥有主权的南沙群岛自然也拥有相应的海洋权益。这与后来确定的《联合国海洋法公约》规定并无抵触。中方从未改变主张依据，也从未提出新的声索。有人声称中方把断续线内海域都据为内水和领海，这是对中方立场的蓄意歪曲。

三是要尊重共识。坚持由直接当事国通过磋商谈判和平解决争端，是中国和东盟各国在《南海各方行为宣言》中作出的共同承诺。各方都应以实际行动继续加以恪守和落实，特别是不采取任何激化矛盾、扩大分歧的单方面行动，也不使用武力或以武力相威胁。与此同时，早日达成更有约束力的“南海行为准则”是中国与东盟国家确定的新目标。我们已就尽早达成有效、富有实质内容、符合包括公约在内国际法的地区规则达成共识，将继续克服疫情干扰，坚定向前推进。

四是要尊重地区国家。在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体保持稳定，航行和飞越自由也从未发生过问题。但个别域外国家唯恐天下不乱，动辄把大量先进舰机开进南海肆意挑衅，蓄意诱导其他域外国家来南海“秀肌肉”，公开在地区国家尤其是当事国之间挑拨离间。中国和东盟国家应当对域外势力的不良居心保持清醒认识，对任何损害南海和平稳定大局，破坏地区国家团结合作的行为坚决说“不”！同时，我们也要正告这些域外势力，请你们切实尊重地区国家为维护和平所做的努力，不要再把黑手伸向南海！

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