人民网北京8月5日电 “中国与乌兹别克斯坦：加强交流互鉴，深化伙伴关系”国际会议4日以视频方式举行。会议由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国驻乌兹别克斯坦大使馆和乌兹别克斯坦总统下属战略与地区研究所共同主办。来自中国驻乌兹别克斯坦大使馆，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、财经战略研究院、农村与发展研究所、法学所，以及乌兹别克斯坦外交部、总统下属战略与地区研究所、“发展战略”中心、中亚国际问题研究所、宏观经济与预测研究所、经济研究与改革中心、国际关系信息分析中心代表出席会议。

会议设置“发展与治理现代化”“务实合作与共建‘一带一路’高质量发展”两个议题，旨在向乌兹别克斯坦介绍中国改革开放、发展科技创新、贫困治理、打击腐败经验；推动中乌在法律、反腐、减贫扶贫、数字经济等方面的合作，夯实中国与中亚国家友好关系。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩指出，在中国共产党成立100周年、乌兹别克斯坦独立30周年之际，中乌双边关系正步入发展的新征程，加强彼此在治国理政重要问题上的经验交流更具有现实意义。中方愿同乌方不断加强各领域经验交流，希望两国智库继续为双边合作开拓思路、丰富内涵提供智力支持。

乌兹别克斯坦总统下属战略与地区研究所副所长瓦利耶夫高度评价中国改革开放以来取得的重要成就，并肯定了本国经济改革的最新进展，疫情下两国相对高速的经济增长凸显了政府抗疫反危机措施的有效性。中乌战略利益高度契合，中国对乌加入WTO的支持有助于双边经贸合作的提质升级。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志表示，中乌全面战略伙伴关系的发展应从深度和广度方面入手，一方面深耕社会经济和人文基础，寻找具有前景的增长点，如财经、农业合作等；另一方面要拓展战略空间，加强地区和全球层面的沟通与协调，尤其是在国际形势不确定性增强、阿富汗等地区热点不断升温的背景下。

乌兹别克斯坦“发展战略”中心主任图里亚科夫指出，中国改革开放对乌现阶段经济改革具有很强的借鉴意义，基础设施的发展、能源供应的稳定、机器设备的现代化升级亟需引入中国的先进经验。因此，对两国各领域改革的初始条件、动力与障碍因素进行比较分析尤为重要。

与会专家学者围绕中乌两国财税制度改革、农村反贫政策推进、反腐机制建设以及“一带一路”倡议下双边经贸合作的方向与前景、“数字丝路”与互联互通合作的实施路径、上合组织平台作用的有效发挥等问题进行了充分的研讨。

中国知名经济和法律学者中国社会科学院财经战略研究院党委书记闫坤、农村与发展研究所所长魏后凯、中法学研究所所长莫纪宏、俄罗斯东欧中亚研究所俄罗斯经济室主任徐坡岭、以及中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室主任张宁、上合组织研究中心副秘书长肖斌，作为中方代表进行了主题发言。

会议由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长金哲、乌兹别克斯坦总统下属战略与地区研究所研究员玛基娜·阿利波娃主持，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长李振利和瓦利耶夫副所长进行了会议总结。

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