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东盟官员：新冠病毒溯源不应基于政治指控

2021年08月05日13:45 | 来源：新华社
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新华社雅加达8月5日电（记者汪奥娜）东盟秘书处副秘书长康富近日在署名文章中表示，通过国际合作方式完成进一步病毒溯源十分重要，溯源应基于科学与事实，而不是政治指控。

文章说，疫情发生之初，个别国家就存在将疫情政治化、病毒标签化的情况，甚至封城、接种疫苗等措施也被视为出于政治动机，还混杂了许多阴谋论论调。一年多过去了，这样的论调仍能听到。新冠病毒溯源更是被严重政治化，直接导致仇恨犯罪增加。

康富表示，世界卫生组织与国际专家共同开展的新冠病毒全球溯源研究结果显示，实验室泄漏极不可能。既然新冠疫苗研发等应对疫情的努力应建立在科学的基础上，那么全球专家进行的溯源研究也应以科学方式被认识和理解。

康富说，中国一直以来积极与世界各国和国际组织寻求合作，合力抗疫。他感谢中国在抗击疫情方面的努力。

康富表示，尽管面临为国内民众接种疫苗的艰巨任务，中国仍竭尽所能向其他国家和地区提供疫苗，这一举动正是团结和友谊的范例。

康富呼吁国际社会专注于研究变异新冠病毒，以及如何利用新疗法和新药物狙击病毒，认为任何政治操控都会抵消为拯救生命而进行的真正努力。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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