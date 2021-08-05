人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

指责两共和党籍州长不抗疫　拜登喊话“别挡道”

2021年08月05日08:44 | 来源：新华网
小字号

　　由于德尔塔变异毒株蔓延，美国多地新冠疫情反弹。美国民主党籍总统约瑟夫·拜登3日喊话疫情严重的佛罗里达州和得克萨斯州州长，要求他们遵照联邦公共卫生指南防控疫情，“如果不帮忙（抗疫），至少别挡道”。

　　【拜登指责州长】

　　拜登3日说，一些企业和院校有意采取防疫措施，但“一些州长不愿做正确的事以抗击疫情”。“我对这些州长说……如果你们不帮忙，至少别挡道。”

　　白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨2日说，过去一周，佛州和得州单日新增确诊病例占全美三分之一。数据显示，截至3日，佛州有超过1.13万名新冠患者住院，占用全州22%病床。

　　佛州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯上周发布行政令，禁止学校强制戴口罩，称应该由父母为孩子做决定。此外，德桑蒂斯联合州议会限制地方官员推行防疫措施的权力。

　　得州共和党籍州长格雷格·阿伯特今年春季宣布解除全州范围口罩令，警告企业和地方政府如果强制推行口罩令将面临罚款。

　　路透社3日以白宫新闻秘书珍·普萨基为消息源报道，白宫正与上述两个州就提供帮助以遏制疫情展开讨论。

　　【多地疫情肆虐】

　　德尔塔毒株同样在美国其他一些地区肆虐。加利福尼亚州洛杉矶县公共卫生部门3日说，过去4周，洛杉矶县入院新冠患者数倍增加，当天有1096人。

　　美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基7月31日说，当周全美新冠住院人数较前一周增加41%，一周日均新增确诊病例增加44%，日均新增死亡病例增加25%。

　　为防控疫情，美国不少地方，比如加州湾区多地，重新要求民众在室内公共场所戴口罩。一些公共服务设施、大企业则要求人员复工前必须接种疫苗，否则需要每周甚至每日接受核酸检测。

　　为推进疫苗接种，纽约市市长比尔·德布拉西奥3日宣布，市政府将要求民众进入餐馆、健身房和其他一些企业场所前出示疫苗接种证明。这一规定定于9月13日开始执行，民众需要提供已接种至少一剂疫苗的证明。

　　纽约市政府数据显示，大约60%的纽约人已接种至少一剂疫苗，但某些地区，主要是贫困社区，疫苗接种率要低得多。

　　美国政府说，美国近期新增病例集中于疫苗接种率偏低地区。美联社先前报道，美国各州疫苗接种率相差较大，南部州远低于东北部新英格兰地区，比如佛蒙特州成年人口完成接种率将近78%，亚拉巴马州则仅为43%。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部