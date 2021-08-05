由于德尔塔变异毒株蔓延，美国多地新冠疫情反弹。美国民主党籍总统约瑟夫·拜登3日喊话疫情严重的佛罗里达州和得克萨斯州州长，要求他们遵照联邦公共卫生指南防控疫情，“如果不帮忙（抗疫），至少别挡道”。

【拜登指责州长】

拜登3日说，一些企业和院校有意采取防疫措施，但“一些州长不愿做正确的事以抗击疫情”。“我对这些州长说……如果你们不帮忙，至少别挡道。”

白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨2日说，过去一周，佛州和得州单日新增确诊病例占全美三分之一。数据显示，截至3日，佛州有超过1.13万名新冠患者住院，占用全州22%病床。

佛州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯上周发布行政令，禁止学校强制戴口罩，称应该由父母为孩子做决定。此外，德桑蒂斯联合州议会限制地方官员推行防疫措施的权力。

得州共和党籍州长格雷格·阿伯特今年春季宣布解除全州范围口罩令，警告企业和地方政府如果强制推行口罩令将面临罚款。

路透社3日以白宫新闻秘书珍·普萨基为消息源报道，白宫正与上述两个州就提供帮助以遏制疫情展开讨论。

【多地疫情肆虐】

德尔塔毒株同样在美国其他一些地区肆虐。加利福尼亚州洛杉矶县公共卫生部门3日说，过去4周，洛杉矶县入院新冠患者数倍增加，当天有1096人。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基7月31日说，当周全美新冠住院人数较前一周增加41%，一周日均新增确诊病例增加44%，日均新增死亡病例增加25%。

为防控疫情，美国不少地方，比如加州湾区多地，重新要求民众在室内公共场所戴口罩。一些公共服务设施、大企业则要求人员复工前必须接种疫苗，否则需要每周甚至每日接受核酸检测。

为推进疫苗接种，纽约市市长比尔·德布拉西奥3日宣布，市政府将要求民众进入餐馆、健身房和其他一些企业场所前出示疫苗接种证明。这一规定定于9月13日开始执行，民众需要提供已接种至少一剂疫苗的证明。

纽约市政府数据显示，大约60%的纽约人已接种至少一剂疫苗，但某些地区，主要是贫困社区，疫苗接种率要低得多。

美国政府说，美国近期新增病例集中于疫苗接种率偏低地区。美联社先前报道，美国各州疫苗接种率相差较大，南部州远低于东北部新英格兰地区，比如佛蒙特州成年人口完成接种率将近78%，亚拉巴马州则仅为43%。（刘曦）（新华社专特稿）

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