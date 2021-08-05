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调查认定纽约州州长性骚扰11名女子

2021年08月05日08:44 | 来源：新华网
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　　纽约州总检察长3日宣布，一项对纽约州州长安德鲁·科莫的民事调查结果认定，科莫性骚扰11名女子。美国总统约瑟夫·拜登、国会众议院议长南希·佩洛西等美国民主党高层人士要求科莫辞职。

　　科莫可能会受到刑事调查。他本人当天发布视频，坚称清白。

　　【调查揭陋行】

　　根据纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯发布的声明，这项持续5个月的调查显示，科莫性骚扰11名女子，包括不经同意触摸身体、亲吻以及作出有性暗示的言论。

　　詹姆斯说，科莫及其下属营造了对女性不利的工作环境，科莫团队一名高级成员曾经报复至少一名举报者。

　　参与这项调查的律师朱恩·基姆说，11名受害女子没有一人希望得到科莫的“特别关注”，全部认为他的行为“不当、令人不安、受羞辱、不舒服”。科莫及其下属为阻止受害者公开科莫的不当行为而营造“可怕氛围”。

　　詹姆斯的办公室说，科莫及其高级顾问的行为“触犯多项州法和联邦法律”。

　　暂时不清楚科莫是否会面临刑事指控。按詹姆斯的说法，上述调查是民事性质。不过，美国媒体报道，纽约州奥尔巴尼县地区检察官办公室已经启动对科莫的刑事调查。

　　【科莫拒辞职】

　　拜登3日在白宫告诉媒体记者，他认为科莫应该辞职。

　　科莫现年63岁，民主党人，三次当选纽约州州长，本次任期定于2022年结束。他的父亲马里奥·科莫曾经是纽约州州长。

　　因性骚扰丑闻，要求科莫下台的呼声从2月底开始逐渐高涨。纽约州议会多名民主党和共和党籍议员曾经联名致信科莫，敦促他辞职。拜登今年3月拒绝敦促科莫辞职。

　　由民主党人主导的纽约州州议会3日说，议会得到最新调查所获证据后，将尽快发起对科莫的弹劾调查。

　　科莫离婚已十多年，3个女儿均为20多岁。他3日发布视频否认性骚扰。

　　“我从来没有不当触碰任何人，也没有做出不正当的性冒犯行为，”科莫说，“成年后，我的生活全部在公众视野里。（调查所述）不是我现在的样子，也不是我曾经的样子。”

　　路透社评述，丑闻调查对科莫不啻为重创。他一度被视为民主党总统候选人的潜在人选，也是美国去年新冠疫情中的“抗疫明星”。

　　科莫3日强调不会辞职，称性骚扰调查不会让他从抗疫工作中“分心”。

　　科莫的律师发表一份声明，内容包括数张美国政要拥抱民众的照片，包括前总统贝拉克·奥巴马、乔治·W·布什等。这名律师指责詹姆斯有失公允。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)

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