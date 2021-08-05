美国盖洛普咨询公司3日发布的一项民意调查结果显示，针对中小学和幼儿园未接种新冠疫苗的教师和学生，大约三分之二的美国成年人赞成秋季开学后实施口罩强制令。

盖洛普公司7月19日至26日进行网络调查，从能够代表全国人口的10万人“样本池”中抽取3475名成年人为调查对象。结果显示，67%赞成强制未接种疫苗的教师等学校员工戴口罩，64%赞成强制未接种疫苗的学生戴口罩。幼儿园至高中学生的家长中，赞成对这两类群体实施口罩强制令的比例分别为60%和57%。

不过，这项调查没有涉及已接种疫苗的师生开学后是否必须戴口罩。

美国目前批准可接种新冠疫苗的年龄下限是12岁。调查对象中赞成高中生和初中生必须接种疫苗的人分别占60%和56%。这一比例略高于盖洛普今年5月的调查。

调查还显示，幼儿园至高中学生的家长对口罩强制令和接种疫苗的态度与自家孩子是否接种紧密相关。已接种疫苗学生的家长中，86%赞成开学后强制未接种疫苗的学校员工戴口罩，84%赞成强制未接种学生戴口罩；赞成高中生和初中生必须接种疫苗的分别占79%和75%。而未接种疫苗的12岁以上、未满18岁学生的家长中，赞成开学后未接种教师和学生必须戴口罩的均占35%，赞成高中生和初中生必须接种疫苗的分别占20%和17%。

另外，子女年龄低于12岁的家长中，61%赞成开学后对未接种的学校人员实施口罩强制令，56%赞成对未接种学生实施口罩强制令，赞成高中生和初中生必须接种疫苗的分别占45%和40%。

调查报告说，新冠疫情暴发以来，美国不少学校停课，教学活动受到前所未有的影响。调查中，76%的中学生家长希望今秋开学后学校教学能恢复至疫情前状态，7%认为届时难以“回到过去”。

盖洛普调查报告提到，现阶段，美国儿科学会、疾病控制和预防中心均建议所有符合条件的人接种疫苗，建议所有师生无论是否已接种疫苗都应戴口罩。（乔颖）（新华社专特稿）

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